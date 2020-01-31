Михаил Гуцериев стал свидетелем по делу о контрабанде дизельного топлива
Бизнесмен Михаил Гуцериев, его сын Саид, а также четверо бывших и нынешних сотрудников компании «Фортеинвест» (принадлежит Гуцериевым) проходят свидетелями по делу о контрабанде около 100 000 т дизеля на Украину в 2017 г. с Орского нефтеперерабатывающего завода, пишет РБК со ссылкой на Анзора Ибрагимова, являющегося адвокатом трейдера Cantarell Trading, поставившего на Украину этот дизель, приобретенный у «Фортеинвеста».
Представитель «Фортеинвеста» подтвердила «Ведомостям», что бизнесмен и его сын проходят свидетелями по делу. «Поставки на Украину у нас были исключительно по железной дороге со всеми разрешительными документами. Морские перевозки из Орска на украинское направление дороже, прежде всего за счет двух перевалок в портах», – уточнила представитель компании.
Ранее РЕН ТВ сообщил, что 18 декабря правоохранители пришли в офис компании «Фортеинвест» Саида Гуцериева. По информации телеканала, в офисе компании проводились «некие мероприятия», но не уточнялось, какие именно. Саид Гуцериев не только совладелец, но и гендиректор «Фортеинвеста». Эта компания ведет добычу и переработку нефтяного сырья, а также продажу нефтепродуктов на российский рынок и за границу. В свою очередь, Telegram-канал Mash сообщал об обысках в доме Михаила Гуцериева и в офисах связанных с ним компаний. Два источника «Ведомостей» в правоохранительных органах подтвердили факт обысков. По их информации, они связаны с делом о контрабанде нефти (ст. 226.1 Уголовного кодекса). Один из источников «Ведомостей» рассказал, что дело возбуждено Федеральной таможенной службой. В группе «Сафмар» информацию об обысках опровергали. Сам Михаил Гуцериев в интервью РЕН ТВ назвал ее провокацией.
О том, что в отношении Гуцериевых и четырех менеджеров «Фортеинвеста» были проведены «следственные действия», говорится в письме главы Cantarell Trading Денильбека Гайрбекова, которое он адресовал «компетентным органам Российской Федерации». У РБК есть копия письма, «Ведомости» также ознакомились с содержанием документа.
Дело о контрабанде топлива было возбуждено еще в ноябре, рассказал РБК Ибрагимов. По его словам, единственным подозреваемым по нему проходит капитан судна Виктор Абдулхаликов, который доставил для Cantarell топливо на Украину. Следствие считает, что груз предназначался для поставки в Турцию, но оказался на Украине. Поставки российского топлива на рынок Украины с 2015 г. регламентируются особым порядком – экспортеры должны предоставить доказательства, что товар двойного назначения не будет использован в военных целях. Необходимое для поставки разрешение выдает Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.
Михаил Гуцериев – основной владелец группы «Сафмар». Российский Forbes оценивает его состояние в $3,7 млрд. Саид Гуцериев в 2017 г. получил от отца доли в нескольких нефтяных компаниях, его состояние оценивается в $1,3 млрд.