Михаил Гуцериев стал свидетелем по делу о контрабанде дизельного топлива

Ранее РЕН ТВ сообщил, что 18 декабря правоохранители пришли в офис компании «Фортеинвест» Саида Гуцериева. По информации телеканала, в офисе компании проводились «некие мероприятия», но не уточнялось, какие именно. Саид Гуцериев не только совладелец, но и гендиректор «Фортеинвеста». Эта компания ведет добычу и переработку нефтяного сырья, а также продажу нефтепродуктов на российский рынок и за границу. В свою очередь, Telegram-канал Mash сообщал об обысках в доме Михаила Гуцериева и в офисах связанных с ним компаний. Два источника «Ведомостей» в правоохранительных органах подтвердили факт обысков. По их информации, они связаны с делом о контрабанде нефти (ст. 226.1 Уголовного кодекса). Один из источников «Ведомостей» рассказал, что дело возбуждено Федеральной таможенной службой. В группе «Сафмар» информацию об обысках опровергали. Сам Михаил Гуцериев в интервью РЕН ТВ назвал ее провокацией.