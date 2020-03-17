Цены на нефть восстанавливаются после падения

Апрельский фьючерс на Brent торгуется на уровне в $30,48 за баррель и подорожал на 5,1%. Майский фьючерс на WTI стоит $31,17 за баррель, цена его выросла на 5,23%. 16 марта стоимость барреля нефти марки Brent снизилась к 16.26 мск до $29,97. Последний раз нефть стоила столько в январе 2016 г. Позже она скорректировалась до $30,76.