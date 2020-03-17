Цены на нефть восстанавливаются после падения
Цены на нефть, по данным торгов на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE), начали восстанавливаться после падения в понедельник, 16 марта. Стоимость нефти марок Brent и WTI выросла на 5%, накануне она подешевела на 12% и 10% соответственно.
Апрельский фьючерс на Brent торгуется на уровне в $30,48 за баррель и подорожал на 5,1%. Майский фьючерс на WTI стоит $31,17 за баррель, цена его выросла на 5,23%. 16 марта стоимость барреля нефти марки Brent снизилась к 16.26 мск до $29,97. Последний раз нефть стоила столько в январе 2016 г. Позже она скорректировалась до $30,76.
Цены на нефть начали снижаться в январе, когда за вспышкой коронавируса последовало снижение спроса на топливо. В начале марта Россия не стала продлевать соглашение с ОПЕК об ограничении добычи нефти, после чего и Россия, и ведущая страна ОПЕК Саудовская Аравия объявили о намерении нарастить добычу. Цены реагировали провалом – в один день достигли $31,29, падение составило 30%, – правда, быстро вернулись к $36.
Федеральная резервная система (ФРС) США 15 марта решила снизить базовые ставки до 0–0,25% и объявила о переходе к политике количественного смягчения. Американский центробанк пообещал выкупить облигаций дополнительно на $700 млрд, из них на $500 млрд – казначейских бумаг США. О смягчении монетарной политики вслед за ФРС объявил японский центробанк, меры поддержки экономики анонсировали центробанки Китая, Великобритании и Евросоюза.