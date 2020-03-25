Фондовые индексы поднялись на торгах в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Фондовые рынки в Азиатско-Тихоокеанском регионе начали торги с роста ключевых индексов, пишет The Financial Times.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 4,5%, японский Topix — на 1,8%, южнокорейский Kospi — на 3,7%. Как отмечает FT, индексы подымаются после того, как Уолл-стрит накануне отметила свой лучший день за десятилетие. Конгресс США приблизился к соглашению по пакету мер о поддержке экономики, а Федеральная резервная система объявила о новых мерах поддержки долговых рынков.
Американский S&P 500 закрылся с ростом на 9,4%, Dow Jones Industrial average подскочил на 11,4% (самый большой однодневный рост с 1933 г.). Индекс Лондонский биржи FTSE прибавил 9%. Фьючерсы на индекс S&P 500 25 марта на утренних торгах в странах Азиатско-Тихоокеанского региона снизились на 0,8%.
С максимальных значений в середине февраля американские и европейские индексы к двадцатым числам марта упали более чем на 30%. Падение рынка США на 20%, после которого начинается медвежий тренд, оказалось самым стремительным в истории. Ситуацию осложняет высокая волатильность: индекс волатильности VIX взлетел до уровня, наблюдавшегося во время обвала в конце 2008 г. Индекс S&P 500 рос или падал не менее чем на 4% в течение восьми торговых сессий подряд (по 18 марта), такого не было еще никогда в истории, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.