Фондовые индексы поднялись на торгах в Азиатско-Тихоокеанском регионе

С максимальных значений в середине февраля американские и европейские индексы к двадцатым числам марта упали более чем на 30%. Падение рынка США на 20%, после которого начинается медвежий тренд, оказалось самым стремительным в истории. Ситуацию осложняет высокая волатильность: индекс волатильности VIX взлетел до уровня, наблюдавшегося во время обвала в конце 2008 г. Индекс S&P 500 рос или падал не менее чем на 4% в течение восьми торговых сессий подряд (по 18 марта), такого не было еще никогда в истории, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.