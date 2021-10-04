Росавиация рекомендовала трем авиакомпаниям улучшить меры безопасности
Трем российским авиакомпаниям — «Камчатскому авиационному предприятию», «Витязь-аэро» и «Аэросервису» — рекомендовали улучшить меры безопасности полетов, следует из сообщения на сайте Росавиации по итогам совещания о проводимых профилактических мероприятиях по предотвращению авиационных происшествий текущего года.
«Требуется внести корректирующие решения в организационные структуры, в иерархию ответственности каждого подразделения авиапредприятия, участвующего в организации полетов. Кроме того, требуется постоянное и системное совершенствование руководящих принципов и процедур СУБП», — указали в Росавиации.
С августа этого года Росавиация проводит проверку 35 авиапредприятий. Уже проведены 20 выездных проверок, в настоящее время проводятся выездные проверки трех, отметили в ведомстве. В ходе проверок Росавиация выявила несоответствия требованиям федеральных авиационных правил. Среди них, в частности, были: слабая организация работы и управления должностных лиц, формальное прохождение предварительной подготовки при организации и выполнении полетов, неудовлетворительное поддержание летной годности воздушных судов, несвоевременное прохождение периодической подготовки и квалификационных проверок членов кабинных экипажей.
Ранее Ространснадзор выявил около 50 нарушений эксплуатации вертолетов крупнейшей частной камчатской авиакомпании «Витязь-аэро», вертолет которой утонул в Курильском озере 12 августа. 12 сентября жесткую посадку совершил пассажирский самолет L-410 авиакомпании «Аэросервис». Кроме того, Ан-26 «Камчатского авиапредприятия», вылетевший из Петропавловска-Камчатского, потерпел крушение 6 июля в районе аэропорта Паланы. На борту находились 28 человек, из них 22 пассажира и шесть членов экипажа. Все они погибли.