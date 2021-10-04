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Росавиация рекомендовала трем авиакомпаниям улучшить меры безопасности

Ведомости

Трем российским авиакомпаниям — «Камчатскому авиационному предприятию», «Витязь-аэро» и «Аэросервису» — рекомендовали улучшить меры безопасности полетов, следует из сообщения на сайте Росавиации по итогам совещания о проводимых профилактических мероприятиях по предотвращению авиационных происшествий текущего года.

«Требуется внести корректирующие решения в организационные структуры, в иерархию ответственности каждого подразделения авиапредприятия, участвующего в организации полетов. Кроме того, требуется постоянное и системное совершенствование руководящих принципов и процедур СУБП», — указали в Росавиации.

С августа этого года Росавиация проводит проверку 35 авиапредприятий. Уже проведены 20 выездных проверок, в настоящее время проводятся выездные проверки трех, отметили в ведомстве. В ходе проверок Росавиация выявила несоответствия требованиям федеральных авиационных правил. Среди них, в частности, были: слабая организация работы и управления должностных лиц, формальное прохождение предварительной подготовки при организации и выполнении полетов, неудовлетворительное поддержание летной годности воздушных судов, несвоевременное прохождение периодической подготовки и квалификационных проверок членов кабинных экипажей.

Ранее Ространснадзор выявил около 50 нарушений эксплуатации вертолетов крупнейшей частной камчатской авиакомпании ­«Витязь-аэро», вертолет которой утонул в Курильском озере 12 августа. 12 сентября жесткую посадку совершил пассажирский самолет L-410 авиакомпании «Аэросервис». Кроме того, Ан-26  «Камчатского авиапредприятия», вылетевший из Петропавловска-Камчатского, потерпел крушение 6 июля в районе аэропорта Паланы. На борту находились 28 человек, из них 22 пассажира и шесть членов экипажа. Все они погибли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных