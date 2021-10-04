Росавиация рекомендовала трем авиакомпаниям улучшить меры безопасности

С августа этого года Росавиация проводит проверку 35 авиапредприятий. Уже проведены 20 выездных проверок, в настоящее время проводятся выездные проверки трех, отметили в ведомстве. В ходе проверок Росавиация выявила несоответствия требованиям федеральных авиационных правил. Среди них, в частности, были: слабая организация работы и управления должностных лиц, формальное прохождение предварительной подготовки при организации и выполнении полетов, неудовлетворительное поддержание летной годности воздушных судов, несвоевременное прохождение периодической подготовки и квалификационных проверок членов кабинных экипажей.