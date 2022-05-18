Правительство упростит торговым сетям покупку активов ушедших компаний
Правительство России приостановит до начала 2023 г. ограничение, согласно которому на одну торговую сеть не может приходиться более 25% товарооборота на определенной территории, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.
Таким образом власти планируют облегчить российским компаниям покупку долей в организациях, которые контролировались иностранными собственниками, после прекращения их работы на российском рынке. «В текущих условиях такой барьер может помешать оперативной перестройке бизнеса, привести к временным трудностям на различных товарных рынках», – отметил Мишустин.
По словам премьер-министра, это решение позволит упростить и ускорить сделки с собственностью и поддержит предпринимателей, которые хотят расширить бизнес за счет появившихся на рынке активов. Также это позволит сохранить коллективы, собственники компаний которых решат закрыть свой бизнес в России, добавил Мишустин.
После начала спецоперации на Украине и введения санкций многие иностранные компании из различных отраслей рынка объявили о приостановке работы в России, уходе с российского рынка или продаже активов в стране. В частности, финская Valio ранее сообщила о продаже местного производства компании «Вэлком», 29 апреля холдинг «Коломенский» выкупил 100% уставного капитала компании «Хлебный дом», который принадлежал финскому производителю продуктов питания Fazer. 4 мая ФАС удовлетворила ходатайство компании «Мультипро» о покупке «Вимм-Билль-Данн напитки». Финский производитель продуктов Raisio (бренд Nordic) продал российскую «Райзио нутришн» компании «Копэкер агро», которая занимается производством упаковки и фасовкой продуктов.