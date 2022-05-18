Правительство упростит торговым сетям покупку активов ушедших компаний

После начала спецоперации на Украине и введения санкций многие иностранные компании из различных отраслей рынка объявили о приостановке работы в России, уходе с российского рынка или продаже активов в стране. В частности, финская Valio ранее сообщила о продаже местного производства компании «Вэлком», 29 апреля холдинг «Коломенский» выкупил 100% уставного капитала компании «Хлебный дом», который принадлежал финскому производителю продуктов питания Fazer. 4 мая ФАС удовлетворила ходатайство компании «Мультипро» о покупке «Вимм-Билль-Данн напитки». Финский производитель продуктов Raisio (бренд Nordic) продал российскую «Райзио нутришн» компании «Копэкер агро», которая занимается производством упаковки и фасовкой продуктов.