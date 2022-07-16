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Бизнес

В Минпромторге сообщили о продолжении работы Tetra Pak в России

Ведомости

Шведско-швейцарский холдинг Tetra Pak не сообщал о планах продать свои активы в России, сообщил журналистам заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов. По его словам, предприятие продолжает работу в стране.

«Пока нет (речи о том, что они будут продавать активы в РФ)», — сказал Евтухов (цитата по ТАСС).

Заместитель министра отметил, что продажа будет возможна при определенных условиях. Так, объект не должен стоить дороже 50% его оценочной стоимости, сказал Евтухов.

«Второе условие состоит в том, что в подавляющем большинстве случаев комиссия настаивает на том, чтобы средства от продажи такого актива были перечислены в российский банк в российской же валюте», — сообщил замглавы Минпромторга.

В конце марта Tetra Pak уведомила российских клиентов о временном сокращении ассортимента пищевой упаковки из-за дефицита нескольких комплектующих, писал «Коммерсантъ». Компания планировала приостановить производство и продажу упаковок для вина и прохладительных напитков за исключением соков.

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С 8 апреля новые условия поставок продукции Tetra Pak так и не были определены, следует из письма члена комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергея Лисовского министру промышленности и торговли Денису Мантурову, с которым ознакомились «Ведомости». В частности, Tetra Pak «не разрешает печать упаковки для кефира и ряженки на заводе компании в подмосковной Лобне», говорила председатель совета директоров Молочного союза Людмила Маницкая.

«РИА Новости» в мае писали, что Tetra Pak разорвала связи со своей российской «дочкой», которая сейчас работает полностью автономно. Пресс-служба Tetra Pak тогда опровергла информацию об уходе из России. Затем «Ведомости» сообщили, что в связи с угрозой перебоев поставок от холдинга Tetra Pak Минпромторг создал межведомственную рабочую группу по вопросу обеспечения производителей молочной продукции упаковкой. Первая встреча с участниками рынка прошла 20 мая в Минсельхозе. 

13 июня издание Dagens Nyheter сообщило, что Швеция запретила холдингу Tetra Pak продолжать экспорт в Россию продукции, которая попала под ограничения ЕС. Доля российской «дочки» компании составляет 4%, в 2021 г. было продано продукции на 4 млрд крон.

В середине июня вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала о начале в России эксперимента по созданию российского аналога иностранной упаковки Tetra Pak и Pure Pak.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных