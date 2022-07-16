В Минпромторге сообщили о продолжении работы Tetra Pak в России

«РИА Новости» в мае писали, что Tetra Pak разорвала связи со своей российской «дочкой», которая сейчас работает полностью автономно. Пресс-служба Tetra Pak тогда опровергла информацию об уходе из России. Затем «Ведомости» сообщили, что в связи с угрозой перебоев поставок от холдинга Tetra Pak Минпромторг создал межведомственную рабочую группу по вопросу обеспечения производителей молочной продукции упаковкой. Первая встреча с участниками рынка прошла 20 мая в Минсельхозе.