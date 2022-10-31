«Известия» узнали о возможном уходе Huawei с российского рынка

С началом СВО на Украине ряд крупных вендоров, производителей смартфонов и другого телекоммуникационного оборудования объявили о приостановке работы в России или же об уходе с российского рынка. Однако Huawei до сих пор никаких подобных заявлений не делала, официально она пока продолжает работать в России. Но в начале августа китайская компания сообщила о закрытии своего интернет-магазина в России Vmall, а также о приостановке продаж в официальном мобильном приложении Huawei Vmall. В компании тогда пообещали доставить покупателям размещенные заказы и сохранить гарантийное обслуживание по уже сделанным покупкам.