«Известия» узнали о возможном уходе Huawei с российского рынка
«Huawei действительно не поставляет сейчас свои устройства в Россию напрямую», — подтвердил один из источников издания.
В начале сентября источники «Ведомостей» рассказали о вынужденной релокации части сотрудников из России в Казахстан и Узбекистан и переориентации их на работу в странах СНГ. По информации «Известий», в конце июля Huawei также перестала сотрудничать с половиной внештатных сотрудников, работавших на нее в России.
С началом СВО на Украине ряд крупных вендоров, производителей смартфонов и другого телекоммуникационного оборудования объявили о приостановке работы в России или же об уходе с российского рынка. Однако Huawei до сих пор никаких подобных заявлений не делала, официально она пока продолжает работать в России. Но в начале августа китайская компания сообщила о закрытии своего интернет-магазина в России Vmall, а также о приостановке продаж в официальном мобильном приложении Huawei Vmall. В компании тогда пообещали доставить покупателям размещенные заказы и сохранить гарантийное обслуживание по уже сделанным покупкам.
С июня Huawei начала закрывать официальные торговые точки в России, отмечало «РИА Новости». К 8 июня из 19 магазинов прекратили работу четыре, говорил собеседник агентства. Среди причин закрытия называлась нехватка продукции на складах. А в начале августа «Коммерсантъ» сообщал, что фирменные магазины Huawei, оператором которых выступает ООО «Премиум ритейл», перестали продавать выставленные в торговых залах телефоны, ноутбуки и другие товары основного ассортимента. Такая ситуация, по данным газеты, наблюдалась в ряде столичных ТЦ и в некоторых городах страны.
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