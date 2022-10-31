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Бизнес

«Известия» узнали о возможном уходе Huawei с российского рынка

Ведомости

Китайский производитель электроники Huawei может окончательно покинуть российский рынок, об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источники. По их информации, производитель полностью прекратил поставки продукции, в том числе смартфонов, в Россию.

«Huawei действительно не поставляет сейчас свои устройства в Россию напрямую», — подтвердил один из источников издания.

В начале сентября источники «Ведомостей» рассказали о вынужденной релокации части сотрудников из России в Казахстан и Узбекистан и переориентации их на работу в странах СНГ. По информации «Известий», в конце июля Huawei также перестала сотрудничать с половиной внештатных сотрудников, работавших на нее в России.

С началом СВО на Украине ряд крупных вендоров, производителей смартфонов и другого телекоммуникационного оборудования объявили о приостановке работы в России или же об уходе с российского рынка. Однако Huawei до сих пор никаких подобных заявлений не делала, официально она пока продолжает работать в России. Но в начале августа китайская компания сообщила о закрытии своего интернет-магазина в России Vmall, а также о приостановке продаж в официальном мобильном приложении Huawei Vmall. В компании тогда пообещали доставить покупателям размещенные заказы и сохранить гарантийное обслуживание по уже сделанным покупкам.

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С июня Huawei начала закрывать официальные торговые точки в России, отмечало «РИА Новости». К 8 июня из 19 магазинов прекратили работу четыре, говорил собеседник агентства. Среди причин закрытия называлась нехватка продукции на складах. А в начале августа «Коммерсантъ» сообщал, что фирменные магазины Huawei, оператором которых выступает ООО «Премиум ритейл», перестали продавать выставленные в торговых залах телефоны, ноутбуки и другие товары основного ассортимента. Такая ситуация, по данным газеты, наблюдалась в ряде столичных ТЦ и в некоторых городах страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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