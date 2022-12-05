Nokia получила лицензию для поставки оборудования в Россию
По его словам, Nokia направила четыре запроса на получение экспортных лицензий, в том числе два — в американские регуляторы и два — в европейские. Из них одобрение получило только одно, по остальным «ожидаются решения».
О том, что Nokia обратилась к США и Финляндии за экспортными лицензиями, стало известно в начале ноября. По информации РБК, разрешение от США необходимо, поскольку в 2016 г. к компании перешел франко-американский производитель оборудования Alcatel-Lucent, часть патентов также зарегистрирована на местные компании. Лицензия от финских властей потребовалась, поскольку поставки оборудования запланированы из Финляндии.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели санкции, которые коснулись высокотехнологичного экспорта в РФ. Поставщикам необходимо получить специальную лицензию для экспорта такой продукции. После этого крупнейшие компании в сфере телекоммуникаций заявили об уходе с российского рынка и прекращении поставок оборудования в страну. Среди них оказались Nokia и Ericsson.
12 апреля Nokia сообщила, что считает невозможным продолжение бизнеса в России. В компании уточнили, что приостановили поставки и начали переносить ограниченную научно-исследовательскую деятельность за пределы страны. При этом производитель заявил, что планирует поддерживать работу сетей в РФ, и пообещал обратиться за необходимыми лицензиями.
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