Nokia получила лицензию для поставки оборудования в Россию

О том, что Nokia обратилась к США и Финляндии за экспортными лицензиями, стало известно в начале ноября. По информации РБК, разрешение от США необходимо, поскольку в 2016 г. к компании перешел франко-американский производитель оборудования Alcatel-Lucent, часть патентов также зарегистрирована на местные компании. Лицензия от финских властей потребовалась, поскольку поставки оборудования запланированы из Финляндии.