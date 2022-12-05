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Nokia получила лицензию для поставки оборудования в Россию

Ведомости

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia получила разрешение от властей США и Финляндии на поставку оборудования в Россию, сообщил глава «Мегафона» Хачатур Помбухчан в интервью РБК.

По его словам, Nokia направила четыре запроса на получение экспортных лицензий, в том числе два — в американские регуляторы и два — в европейские. Из них одобрение получило только одно, по остальным «ожидаются решения».

О том, что Nokia обратилась к США и Финляндии за экспортными лицензиями, стало известно в начале ноября. По информации РБК, разрешение от США необходимо, поскольку в 2016 г. к компании перешел франко-американский производитель оборудования Alcatel-Lucent, часть патентов также зарегистрирована на местные компании. Лицензия от финских властей потребовалась, поскольку поставки оборудования запланированы из Финляндии.

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После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели санкции, которые коснулись высокотехнологичного экспорта в РФ. Поставщикам необходимо получить специальную лицензию для экспорта такой продукции. После этого крупнейшие компании в сфере телекоммуникаций заявили об уходе с российского рынка и прекращении поставок оборудования в страну. Среди них оказались Nokia и Ericsson.

12 апреля Nokia сообщила, что считает невозможным продолжение бизнеса в России. В компании уточнили, что приостановили поставки и начали переносить ограниченную научно-исследовательскую деятельность за пределы страны. При этом производитель заявил, что планирует поддерживать работу сетей в РФ, и пообещал обратиться за необходимыми лицензиями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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