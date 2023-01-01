Великобритания прекратила импорт российского сжиженного газа

24 августа Национальное бюро статистики Великобритании сообщало, что королевство в июне 2022 г. не импортировало российское топливо впервые с января 1997 г., то есть с момента начала ведения такого учета. В среднем за 12 месяцев до февраля 2022 г., когда Россия начала проведение спецоперации на Украине, страна ежемесячно ввозила российского топлива на 499 млн фунтов стерлингов. В 2021 г. Россия была крупнейшим поставщиком переработанной нефти в Великобританию, на которого приходилось 24,1% такого импорта, а также 5,9% ввоза сырой нефти и 4,9% – газа.