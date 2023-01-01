Великобритания прекратила импорт российского сжиженного газа
Великобритания с 1 января 2023 г. прекратила импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), сообщило в своем аккаунте в Twitter министерство иностранных дел королевства.
«Сегодня Великобритания полностью прекратила импорт российского сжиженного природного газа», – говорится в заявлении МИДа.
О том, что Великобритания полностью откажется от поставок СПГ из России, МИД страны сообщил 28 октября 2022 г. В сентябре агентство Bloomberg писало, что Великобритания пытается заключить долгосрочные контракты о поставках в страну СПГ из США, которые бы действовали до 20 лет. Агентство отмечает, что Лондон опасается энергетического кризиса зимой. Варианты долгосрочных поставок СПГ по доступным ценам также ищет Германия.
8 ноября газета The Telegraph сообщила, что переговоры Вашингтона и Лондона о поставках Великобритании «миллиардов кубометров» СПГ находятся на завершающей стадии. Издание уточняло, что объемы СПГ, которые США будут поставлять Великобритании, неизвестны. По информации двух источников газеты, Лондон надеется на 10 млрд куб. м газа, но переговоры продолжаются, а точная цифра может в итоге и не быть названа публично, предупреждает издание.
Заключение сделки станет свидетельством отказа Лондона от российского газа на фоне спецоперации на Украине, а также повысит уверенность в стабильном энергоснабжении страны, пишет The Telegraph. Ранее власти предупреждали о возможных частичных отключениях энергии в самые холодные зимние дни, напоминает издание. Великобритания также заключает сделки по импорту СПГ из Норвегии и Катара, причем объемы по этим соглашениям потенциально могут существенно превысить американские, отмечает газета.
24 августа Национальное бюро статистики Великобритании сообщало, что королевство в июне 2022 г. не импортировало российское топливо впервые с января 1997 г., то есть с момента начала ведения такого учета. В среднем за 12 месяцев до февраля 2022 г., когда Россия начала проведение спецоперации на Украине, страна ежемесячно ввозила российского топлива на 499 млн фунтов стерлингов. В 2021 г. Россия была крупнейшим поставщиком переработанной нефти в Великобританию, на которого приходилось 24,1% такого импорта, а также 5,9% ввоза сырой нефти и 4,9% – газа.
Энергетический кризис в Европе начался в 2021 г. на фоне форсирования энергоперехода на «зеленые» источники энергии, низкого уровня заполненности европейских ПХГ и падения выработки ветряных электростанций из-за безветренной погоды.
В 2022 г. ситуация усугубилась из-за перебоев с поставками энергоносителей из России после начала спецоперации на Украине и введенных вслед за этим антироссийских санкций.