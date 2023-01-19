Новак: дисконт на российскую нефть будет снижаться с учетом стабилизации ситуации

11 января Новак признал, что введение ценового потолка привело к сложностям в виде высокого дисконта на сырье. Тогда он выразил надежду, что ситуация будет носить временный характер. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, призвал обратить внимание на ситуацию с дисконтом. В тот же день Минфин сообщил, что бюджет по итогам января может недополучить 54,5 млрд руб. нефтегазовых доходов. Минфин и ЦБ также объявили о возобновлении валютных интервенций в рамках бюджетного правила.