Новак: дисконт на российскую нефть будет снижаться с учетом стабилизации ситуации
Дисконт на российскую нефть увеличился из-за рисков, закладываемых покупателями, однако по мере стабилизации ситуации он будет снижаться, заявил вице-премьер Александр Новак журналистам.
«Сейчас мы наблюдаем, что несколько увеличился дисконт по отношению к нашей нефти. Естественно, потому что покупатели закладывают риски, но с учетом стабилизации ситуации мы думаем, что этот дисконт должен уменьшаться», – приводит его слова «РИА Новости».
Сейчас российские компании прорабатывают необходимые маршруты, добавил Новак.
Российская нефть остается востребованной, подчеркнул Новак, а добыча и экспорт нефти в январе сохраняются на уровне декабря 2022 г.
«Мы большую долю занимаем в мире по экспорту. Поэтому, конечно, без российской нефти сегодня обеспечение энергетического баланса труднореализуемо» – сказал он (цитата по ТАСС).
В период с 15 декабря по 14 января средняя цена на российский сорт нефти Urals составила $46,82/барр., сообщил ранее Минфин. В период с 15 ноября по 14 декабря нефть Urals стоила в среднем $57,49/барр., а месяцем ранее – $71,1/барр.
5 декабря вступил в силу введенный странами ЕС и G7 потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель, он, как ожидается, будет пересматриваться раз в два месяца с тем, чтобы уровень потолка был на 5% ниже цены Urals. Для нефтепродуктов ограничение начнет действовать с 5 февраля.
11 января Новак признал, что введение ценового потолка привело к сложностям в виде высокого дисконта на сырье. Тогда он выразил надежду, что ситуация будет носить временный характер. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, призвал обратить внимание на ситуацию с дисконтом. В тот же день Минфин сообщил, что бюджет по итогам января может недополучить 54,5 млрд руб. нефтегазовых доходов. Минфин и ЦБ также объявили о возобновлении валютных интервенций в рамках бюджетного правила.
В Минэнерго в свою очередь допустили введение дополнительных мер для противодействия потолку цен на российскую нефть. В частности, они могут быть направлены на «ограничение возможного дисконта» на российское сырье при поставках за рубеж «до пределов, основанных на рыночных ценах».