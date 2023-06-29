СМИ: миллиардер Игорь Макаров отказался от гражданства России
Российский миллиардер, глава международной группы Areti Игорь Макаров отказался в этом году от гражданства РФ, следует из профиля бизнесмена на сайте американского Forbes.
«Макаров отказался от российского гражданства в 2023 г. и является гражданином Кипра», – говорится в профиле.
Макаров, чье состояние Forbes оценивает в $2,1 мдрд, является основателем «Итеры», которая была, как указывает издание, первой в России независимой газовой компанией и основным российским экспортером газа из Туркменистана, где и родился Макаров.
В 2015 г. Макаров основал Areti, которая занимается инвестициями в различные отрасли по всему миру, включая энергетику. Компания, сообщается на ее сайте, не имеет деловых интересов и дочерних компаний в России. Макаров, следует из информации на сайте компании, является гражданином и налоговым резидентом Кипра. Как напоминает ТАСС, бизнесмен был внесен в санкционные списки Великобритании и Канады после начала спецоперации РФ на Украине.
В прошлом году об отказе от российского гражданства сообщили сразу несколько крупных бизнесменов. В июне 2022 г. из российского гражданства вышел основатель инвесткомпании Freedom Finance Тимур Турлов. Бизнесмен уже более 10 лет живет в Казахстане, у него есть гражданство республики. В сентябре от гражданства РФ отказался бизнесмен Рубен Варданян, а в октябре – Юрий Мильнер (с 2014 г. живет в США), основатель финтех-стартапа Revolut Николай Сторонский (имеет гражданство Великобритании) и предприниматель Олег Тиньков.
В феврале МИД РФ сообщал, что всего в 2022 г. от российского гражданства отказались 4306 человек, что стало самым большим числом за последние три года. Уточняется, что в 2021 г. от российского гражданства отказались 4055 человек, а в 2020 г. – 3877 человек. В «доковидном» 2019 г. число людей, отказавшихся от российского гражданства, составляло 4356.