СМИ: миллиардер Игорь Макаров отказался от гражданства России

В прошлом году об отказе от российского гражданства сообщили сразу несколько крупных бизнесменов. В июне 2022 г. из российского гражданства вышел основатель инвесткомпании Freedom Finance Тимур Турлов. Бизнесмен уже более 10 лет живет в Казахстане, у него есть гражданство республики. В сентябре от гражданства РФ отказался бизнесмен Рубен Варданян, а в октябре – Юрий Мильнер (с 2014 г. живет в США), основатель финтех-стартапа Revolut Николай Сторонский (имеет гражданство Великобритании) и предприниматель Олег Тиньков.