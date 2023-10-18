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Миллер: поставки газа в Китай скоро выйдут на уровень экспорта в Западную Европу

Ведомости

Поставки трубопроводного газа в Китай скоро выйдут на уровень экспорта из России в Западную Европу. Об этом заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Только трубопроводные поставки в Китай в самое ближайшее время могут выйти на уровень объемов поставки, который у нас был на экспорт в Западную Европу», – сказал он, подчеркнув, что речь идет только о трубопроводных поставках.

В январе этого года Россия вышла на первое место по объему поставок природного газа в Китай, обойдя Туркменистан и Катар. Речь шла о поставках газа как по газопроводу, так и в сжиженном виде. В общей сумме Россия поставила в Китай свыше 2,7 млрд куб. м газа, из них 2 млрд было поставлено по «Силе Сибири», на СПГ пришлось около 0,77 млрд.

В середине февраля «Газпром» сообщал, что Россия может стать крупнейшим поставщиком газа в Китай в ближайшее время. Тогда в компании напомнили, что в феврале 2022 г. «Газпром» заключил с Китаем второй долгосрочный договор купли-продажи газа. Таким образом, по «дальневосточному» маршруту поставки газа в Китай составят 10 млрд куб. м в год, сейчас идет проектирование инфраструктуры. Также «Газпром» ведет переговоры по поставкам 50 млрд куб. м газа в Китай через Монголию, проектирование газопровода уже ведется.

В 2022 г. Россия поставила в Китай по газопроводу «Сила Сибири» рекордные 15,5 млрд куб. м газа, экспорт увеличился на 49% относительно 2021 г., сообщил вице-премьер Александр Новак. Поставки по «Силе Сибири» начались в 2019 г., в течение пяти лет объем экспорта должен вырасти до 38 млрд куб. м в год. После выхода «дальневосточного» маршрута на полную мощность объемы увеличатся до 48 млрд куб. м в год. А с учетом поставок 50 млрд куб. м газа в Китай через Монголию объемы экспорта российского газа составят почти 100 млрд куб. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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