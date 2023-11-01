Минцифры ожидает материалы по сделке с активами «Яндекса» до начала 2024 года

27 октября «Яндекс» опубликовал отчетность, в которой говорится, что компания получила разрешение от правкомиссии по иностранным инвестициям в РФ на внутреннюю реструктуризацию группы. За день до этого Forbes писал, что контрольный пакет «Яндекса» может перейти консорциуму инвесторов, каждый из которых получит по 7,28%.