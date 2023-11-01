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Бизнес

Минцифры ожидает материалы по сделке с активами «Яндекса» до начала 2024 года

Ведомости

Минцифры рассчитывает получить материалы сделки по продаже активов «Яндекса» в РФ до начала 2024 г.  Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

«Мы ожидаем, что, наверное, в конце этого или в начале следующего года к нам материалы поступят по сделке», – сказал он (цитата по ТАСС).

27 октября «Яндекс» опубликовал отчетность, в которой говорится, что компания получила разрешение от правкомиссии по иностранным инвестициям в РФ на внутреннюю реструктуризацию группы. За день до этого Forbes писал, что контрольный пакет «Яндекса» может перейти консорциуму инвесторов, каждый из которых получит по 7,28%.

По данным издания, стороны хотели бы закрыть сделку до конца 2023 г. Стоимость российского бизнеса оценили в $5,5 млрд с учетом дисконта в 50%. Источники журнала утверждают, что среди потенциальных инвесторов – группа ВТБ, бизнесмены Владимир Потанин и Иван Таврин, основатель Faberlic и депутат Госдумы от партии «Новые люди» Алексей Нечаев, пенсионный фонд «Газфонд», а также гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Помимо этого в переговорах принимает участие и представитель «Лукойла».

Выручка «Яндекса» за III квартал увеличилась в полтора раза

В ноябре 2022 г. «Яндекс» объявил о планах разделения активов группы. Часть бизнесов, включая автономные автомобили, облачные технологии, образовательные сервисы и др., продолжат работать в России, но их международные части будут выделены в самостоятельные компании под управлением Yandex N.V. Последняя со временем выйдет из числа акционеров и сменит название. 

25 мая 2023 г. в «Яндексе» сообщили, что получили заявки от потенциальных инвесторов на покупку долей в компании. Уточнялось, что инвесторы не будут иметь контроля над компанией, его сохранит за собой менеджмент.

Сейчас основным акционером компании является Lastar Trust – семейный траст основателя «Яндекса» Аркадия Воложа. При этом траст больше не имеет права голоса в компании, поскольку в 2022 г. он передал его независимым членам совета директоров. В свободном обращении находится 46,5% голосующих акций и 87,9% акционерного капитала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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