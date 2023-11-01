Минцифры ожидает материалы по сделке с активами «Яндекса» до начала 2024 года
Минцифры рассчитывает получить материалы сделки по продаже активов «Яндекса» в РФ до начала 2024 г. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев.
«Мы ожидаем, что, наверное, в конце этого или в начале следующего года к нам материалы поступят по сделке», – сказал он (цитата по ТАСС).
27 октября «Яндекс» опубликовал отчетность, в которой говорится, что компания получила разрешение от правкомиссии по иностранным инвестициям в РФ на внутреннюю реструктуризацию группы. За день до этого Forbes писал, что контрольный пакет «Яндекса» может перейти консорциуму инвесторов, каждый из которых получит по 7,28%.
По данным издания, стороны хотели бы закрыть сделку до конца 2023 г. Стоимость российского бизнеса оценили в $5,5 млрд с учетом дисконта в 50%. Источники журнала утверждают, что среди потенциальных инвесторов – группа ВТБ, бизнесмены Владимир Потанин и Иван Таврин, основатель Faberlic и депутат Госдумы от партии «Новые люди» Алексей Нечаев, пенсионный фонд «Газфонд», а также гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Помимо этого в переговорах принимает участие и представитель «Лукойла».
В ноябре 2022 г. «Яндекс» объявил о планах разделения активов группы. Часть бизнесов, включая автономные автомобили, облачные технологии, образовательные сервисы и др., продолжат работать в России, но их международные части будут выделены в самостоятельные компании под управлением Yandex N.V. Последняя со временем выйдет из числа акционеров и сменит название.
25 мая 2023 г. в «Яндексе» сообщили, что получили заявки от потенциальных инвесторов на покупку долей в компании. Уточнялось, что инвесторы не будут иметь контроля над компанией, его сохранит за собой менеджмент.
Сейчас основным акционером компании является Lastar Trust – семейный траст основателя «Яндекса» Аркадия Воложа. При этом траст больше не имеет права голоса в компании, поскольку в 2022 г. он передал его независимым членам совета директоров. В свободном обращении находится 46,5% голосующих акций и 87,9% акционерного капитала.