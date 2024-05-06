РБК: средства от продажи Yandex и Ozon могут направить на поддержку электроники
В 2022 г. было принято постановление правительства России, в соответствии с которым отечественные разработчики техники могут воспользоваться льготным кредитом по ставке 1–5% годовых на пополнение складских запасов электронно-компонентной базы, а разницу между рыночной ставкой и этим значением банкам должны компенсировать власти, пишет издание. Но банки перестали выдавать такие кредиты, аргументируя это недостатком средств, писал «Коммерсантъ».
Источник РБК сообщил, что средства от продажи иностранных долей Yandex и Ozon могут быть направлены на финансирование тела данных кредитов. Он добавил, что в 2025 г. будет действовать новая схема льготного кредитования российских производителей электроники, которая будет компенсировать 70% ключевой ставки.
В марте акционеры Yandex N.V. одобрили продажу российского бизнеса группе физлиц. В нее вошли менеджеры «Яндекса», «Лукойла», а также три частных инвестора. МКПАО «Яндекс» станет новой головной компанией «Яндекса» и сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V., кроме четырех зарубежных стартапов и дата-центра в Финляндии.
О том, что Yandex N.V. договорилась о продаже российского бизнеса, компания объявила в начале февраля. По условиям сделки новой головной компанией «Яндекса» становится МКАО «Яндекс»: оно должно получить во владение 99,999% ООО «Яндекс», остальные же 0,001% будут принадлежать «Фонду общественных интересов». Само МКАО было зарегистрировано в декабре 2023 г. в специальном административном районе в Калининградской области на острове Октябрьский. Учредителем МКАО значилась Yandex N.V.