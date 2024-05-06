РБК: средства от продажи Yandex и Ozon могут направить на поддержку электроники

О том, что Yandex N.V. договорилась о продаже российского бизнеса, компания объявила в начале февраля. По условиям сделки новой головной компанией «Яндекса» становится МКАО «Яндекс»: оно должно получить во владение 99,999% ООО «Яндекс», остальные же 0,001% будут принадлежать «Фонду общественных интересов». Само МКАО было зарегистрировано в декабре 2023 г. в специальном административном районе в Калининградской области на острове Октябрьский. Учредителем МКАО значилась Yandex N.V.