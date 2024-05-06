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РБК: средства от продажи Yandex и Ozon могут направить на поддержку электроники

Ведомости

Власти РФ могут направить часть средств от продажи долей иностранцев в Yandex и Ozon на поддержку отечественных производителей электроники, сообщает РБК со ссылкой на близкий к правительству источник и источники на IT-рынке.

В 2022 г. было принято постановление правительства России, в соответствии с которым отечественные разработчики техники могут воспользоваться льготным кредитом по ставке 1–5% годовых на пополнение складских запасов электронно-компонентной базы, а разницу между рыночной ставкой и этим значением банкам должны компенсировать власти, пишет издание. Но банки перестали выдавать такие кредиты, аргументируя это недостатком средств, писал «Коммерсантъ».

Источник РБК сообщил, что средства от продажи иностранных долей Yandex и Ozon могут быть направлены на финансирование тела данных кредитов. Он добавил, что в 2025 г. будет действовать новая схема льготного кредитования российских производителей электроники, которая будет компенсировать 70% ключевой ставки.

В Минпромторге не стали комментировать информацию от источников РБК.

В марте акционеры Yandex N.V. одобрили продажу российского бизнеса группе физлиц. В нее вошли менеджеры «Яндекса», «Лукойла», а также три частных инвестора. МКПАО «Яндекс» станет новой головной компанией «Яндекса» и сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V., кроме четырех зарубежных стартапов и дата-центра в Финляндии.

О том, что Yandex N.V. договорилась о продаже российского бизнеса, компания объявила в начале февраля. По условиям сделки новой головной компанией «Яндекса» становится МКАО «Яндекс»: оно должно получить во владение 99,999% ООО «Яндекс», остальные же 0,001% будут принадлежать «Фонду общественных интересов». Само МКАО было зарегистрировано в декабре 2023 г. в специальном административном районе в Калининградской области на острове Октябрьский. Учредителем МКАО значилась Yandex N.V.

В 2023 г. Ozon начал процедуру дерегистрации своих бумаг в США. Решение о самостоятельном исключении бумаг с биржи и прекращении регистрации в США компания объяснила отсутствием оснований полагать, что торговля ADS Ozon на Nasdaq будет возобновлена.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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