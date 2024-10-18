Россия ввела временные ограничения на ввоз срезанных цветов из Казахстана

Отмечается, что Казахстан реэкспортирует большинство цветов из Нидерландов, Польши и Бельгии, но компетентные ведомства этих стран не обеспечивают надлежащий уровень контроля за безопасностью продукции. Решение принято в целях сохранения фитосанитарного благополучия РФ и объемов экспорта товаров, а также ввиду многочисленных случаев обнаружений в 2023 и 2024 гг. в цветочной продукции карантинного для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) западного цветочного трипса. Потенциальный экономический ущерб от его распространения составляет свыше 11,5 млрд руб.