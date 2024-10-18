Россия ввела временные ограничения на ввоз срезанных цветов из Казахстана
Россельхознадзор введет временные ограничения на ввоз в Россию из Казахстана срезанных цветов и бутонов с 21 октября. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Россельхознадзор вводит с 21 октября 2024 г. временные ограничения на ввоз срезанных цветов и бутонов (код ТН ВЭД ЕАЭС 0603), следующих на территорию России в сопровождении казахстанских фитосанитарных сертификатов, выданных на продукцию преимущественно из недружественных стран», – говорится в сообщении.
Отмечается, что Казахстан реэкспортирует большинство цветов из Нидерландов, Польши и Бельгии, но компетентные ведомства этих стран не обеспечивают надлежащий уровень контроля за безопасностью продукции. Решение принято в целях сохранения фитосанитарного благополучия РФ и объемов экспорта товаров, а также ввиду многочисленных случаев обнаружений в 2023 и 2024 гг. в цветочной продукции карантинного для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) западного цветочного трипса. Потенциальный экономический ущерб от его распространения составляет свыше 11,5 млрд руб.
17 октября Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз в РФ из Казахстана нескольких видов подкарантинной продукции. Под ограничения попали томаты, перцы, семена подсолнечника для посева, свежие дыни, пшеница, семена льна и чечевицы. Решение было принято в связи с непринятием мер компетентными ведомствами республики для обеспечения фитосанитарной безопасности России.
В 2023 г. товарооборот России и Казахстана достиг 2,5 трлн руб., или 12,6 трлн тенге, сообщал в марте председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Этот показатель на 0,5 млрд руб. больше рекордных значений 2022 г. По словам Мишустина, накопленные российские инвестиции в экономику Казахстана составили 1,5 трлн руб.