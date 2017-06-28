Прибыль российских компаний упала впервые с мая 2016 года

Россия теряет былую прибыль А. Махонин / Ведомости

Почти год продолжался рост, и вот тенденция изменилась. За январь – апрель 2017 г. прибыль за вычетом убытков (без малого бизнеса, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) сократилась по сравнению с январем – апрелем 2016 г. на 9,4% до 3,2 трлн руб.

Виновато в основном укрепление рубля, негативно отразившееся на экспортерах, указывает заместитель гендиректора ЦМАКПа Владимир Сальников. В I квартале 2017 г. курс доллара достиг 58,6 руб., а годом ранее был 74,5 руб.; за весь 2017 год рубль укрепился на 17%.

Сильнее всего сократилась прибыль в строительстве (на 79,2%), торговле (36,3%) и обрабатывающей промышленности (17,5%). В строительстве прибыль тянуло вниз общее падение производства, в торговле – слабое восстановление потребительского спроса (только в апреле розница впервые с декабря 2014 г. показала рост, и то всего на 0,1%), а в обрабатывающей промышленности – сокращение гособоронзаказа, говорит Владимир Тихомиров из БКС. Но апрельские данные – предварительные, предупреждает Сальников, во II квартале падение будет не таким серьезным. Нужно смотреть июнь, согласен директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович, – продукция с длинным циклом производства (турбины, поезда и т. п.), которая дает основную прибыль, могла не пойти в продажу.

Но даже без учета провала общая динамика остается вялой, говорит Тихомиров. В основном рост в начале 2017 г. (см. врез) был связан с увеличением прибыли добывающего сектора из-за роста цен на нефть – за январь – апрель прибыль нефтегазового сектора выросла в 3,5 раза.

Сейчас правительство видит необходимость инвестиционной модели роста за счет повышения производительности труда и капитальных вложений. В I квартале инвестиции выросли на 2,3%, но это досчеты Росстата инвестиционной активности малого бизнеса и неформального сектора, говорят эксперты Центра развития ВШЭ: крупные и средние компании увеличили инвестиции только на 0,4% в годовом выражении. Рост также связан в основном с добывающей отраслью. В обрабатывающей капитальные вложения продолжили снижаться – на 6,7%.

Денежный год Последний раз прибыль снижалась по итогам января – мая 2016 г., а затем непрерывно росла: за весь 2016 год – на 37,9%. В январе 2017 г. прибыль выросла в 2,2 раза в годовом сравнении, но затем рост начал замедляться: уже в январе – феврале он составил 53,4%, а в I квартале – только 4,9%.

Падение прибыли может еще больше сократить ресурс для роста инвестиций, предупреждает Тихомиров: кредиты дороги, внешние рынки закрыты – прибыль становится все важнее. В 2016 г. банковское кредитование нефинансового сектора практически остановилось, что вынудило компании занимать на внутреннем рынке, а на инвестиции направлять собственные деньги, указывают аналитики РАНХиГС. В 2016 г. на модернизацию бизнес тратил в основном свои деньги (58,2% инвестиций в основной капитал), и только 11,7% инвестиций дали банковские кредиты. В 2014–2016 гг. прирост инвестиций был связан практически только с самофинансированием компаний, указывают эксперты РАНХиГС, но и оно сокращалось. По прогнозу Минэкономразвития до 2035 г., собственные средства компаний будут основным инвестиционным ресурсом почти до конца прогноза.

Но и чтобы прибыль перешла в инвестиции, нужны понятные условия, предупреждает Остапкович. Очевидных стимулов исполнять инвестиционные планы у предприятий немного, показывают опросы Института экономической политики (ИЭП). Недостаток инвестиций сдерживает рост выпуска у 14% предприятий, а вложения в его расширение актуальны только для 9% – с острым недостатком оборудования. На первом месте среди факторов, которые сдерживают компании, – неопределенность, заключает ИЭП.