Большой бизнес научит остальных маленьким хитростям
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Программа увеличения производительности труда, которую Минэкономразвития запустило в конце 2017 г., показала первые результаты. На 42 предприятиях, участвовавших в эксперименте, министерство нашло потенциал повышения производительности до 30% за год, рассказал его представитель. Пока только за счет организационных решений, без вложений и модернизации, она в отдельных случаях выросла на 50%.
Рост производительности был одним из пунктов программы президента Владимира Путина – в майских указах 2012 г. он поставил цель увеличить ее в 1,5 раза до 2018 г. Не получилось: к 2016 г. производительность даже сократилась на 0,3%. Тема перекочевала в повестку четвертого срока Путина: в новом майском указе он поручил обеспечить годовой темп ее роста на средних и крупных несырьевых предприятиях не ниже 5%.
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