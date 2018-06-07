Набиуллина посоветовала банкам быть готовыми к росту ставок

Важно, чтобы возможное повышение ключевой ставки не застало финансовый сектор врасплох, подчеркнула Набиуллина Евгений Егоров / Ведомости

Денежно-кредитная политика Центробанка близка к нейтральной и финансовые институты должны быть готовы к возможному повышению ключевой ставки, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе.

«Нейтрализация денежно-кредитной политики, которая буквально не за горами, означает замедление, а в конечном счете - и остановку процесса снижения ставки. Возможны и ситуации, когда ставки могут повышаться, когда будут возникать инфляционные риски», – сказала Набиуллина. Она отметила, что последние годы рынок жил в условиях снижающихся процентных ставок. Последний раз ЦБ поднимал ставку в период кризиса и обрушения рубля в декабре 2014 г. – до 17%, затем ставка, с некоторыми перерывами, планомерно опускалась.

«Важно, чтобы изменение тенденции не застало сектор врасплох, не привело к чрезмерным процентным рискам. И уже сейчас нужно задуматься о том, как будем строить ценообразование на финансовые инструменты в условиях, когда движение ставок перестает быть однонаправленным», – посоветовала Набиуллина.

На заседании в конце апреля ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%. После объявления новых санкций США и возникшей в апреле волатильности на рынке регулятор сместил оценку нейтральной ставки ближе к верхней границе диапазона 6-7%.

Следующее заседание по ставке назначено на 15 июня. В интервью «Ведомостям» Набиуллина говорила, что в вопросе уровня ставки ЦБ будет во много ориентироваться на решения правительства о новой налоговой системе и о параметрах бюджета. Если к июньскому заседанию решения объявлены не будут, потенциальные экономические меры правительства будут оставаться для ЦБ фактом неопределенности, указывала Набиуллина.