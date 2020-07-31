Правительство подготовило новые сложности бизнесу

Правительство подготовило объемный пакет поправок в Налоговый кодекс (НК), в том числе весьма радикальных. Вчера «Ведомости» уже рассказали об одной из них: налоговые декларации с арифметическими ошибками теперь будут считаться неподанными. Еще одна новация, вызвавшая серьезные споры среди экспертов, – поправка в ст. 29 НК, которая определяет статус уполномоченного представителя налогоплательщика. Сейчас по НК таковым признается «физическое или юридическое лицо, уполномоченное налогоплательщиком представлять его интересы в отношениях с налоговыми органами (таможенными органами), иными участниками отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах».