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Правительство подготовило новые сложности бизнесу

Новые поправки в Налоговый кодекс выгодны только нотариусам
Любовь Маврина
Правительство считает, что бизнесу не хватает нагрузки /Сергей Карпов / ТАСС

Правительство подготовило объемный пакет поправок в Налоговый кодекс (НК), в том числе весьма радикальных. Вчера «Ведомости» уже рассказали об одной из них: налоговые декларации с арифметическими ошибками теперь будут считаться неподанными. Еще одна новация, вызвавшая серьезные споры среди экспертов, – поправка в ст. 29 НК, которая определяет статус уполномоченного представителя налогоплательщика. Сейчас по НК таковым признается «физическое или юридическое лицо, уполномоченное налогоплательщиком представлять его интересы в отношениях с налоговыми органами (таможенными органами), иными участниками отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах».

Правительственный законопроект «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части реализации отдельных положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации» (есть в распоряжении «Ведомостей») добавляет к этой формулировке новое требование. «Уполномоченный представитель налогоплательщика осуществляет свои полномочия на основании нотариально удостоверенной доверенности или доверенности в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью доверителя».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных