Законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума внесен в правительство

Вице-премьер России Ольга Голодец сообщила, что законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума внесен в правительство.

«Сейчас закон о повышении МРОТ внесен Министерством труда в правительство, вот мы его сейчас будем обсуждать», — сказала Голодец.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поставил задачу в ближайшие два года увеличить МРОТ до уровня прожиточного минимума. С 1 июля МРОТ повышается до 7800 руб.