Правительство оставило старую норму о доле прибыли госкомпаний на дивиденды

Правительство опубликовало текст распоряжения, которое фиксирует прибыль по МСФО в качестве базы для расчета дивидендов госкомпаний.

Распоряжение вносит только одну поправку в действующий документ от 2006 г. Он дополняется следующим пунктом: «(По вопросам выплаты дивидендов следует руководствоваться следующими положениями): направление на выплату дивидендов суммы, определенной исходя из чистой прибыли по данным финансовой отчетности, в том числе консолидированной, в соответствии с МСФО, если в соответствии с законодательством РФ на АО возложена обязанность по составлению такой отчетности. Если указанная сумма превышает величину чистой прибыли, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности такого акционерного общества, то для выплаты дивидендов используется нераспределенная прибыль АО».

Таким образом, поправки не меняют норму о доле чистой прибыли, направляемой на дивиденды, хотя в первых версиях обновленного распоряжения, вносившихся Минфином в правительство, предполагалось установить планку в 50% прибыли. В действующей редакции содержится такая формулировка: «направление на выплату дивидендов не менее 25% чистой прибыли АО (без учета доходов, полученных от переоценки финансовых вложений), если иное не установлено актами правительства РФ».