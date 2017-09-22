Пекин назвал ошибочным решение S&P понизить рейтинги КНР

Минфин Китая считает ошибочным и непонятным решение агентства Standard & Poor's понизить кредитные рейтинги КНР. Заявление ведомства цитирует «Прайм». В министерстве напомнили, что в последние годы «правительство Китая всеми силам проводит структурную реформу, фундамент экономического роста стал еще прочнее, качество экономического роста продолжает улучшаться». В этой ситуации решение понизить суверенные рейтинги страны Китай считает трудным для понимания, говорится в заявлении.

«S&P обращает внимание на чрезмерно быстрый рост кредитования, долговую нагрузку и другие вопросы, которые являются "прописными истинами" современного этапа экономического развития Китая. Подобный взгляд игнорирует особенность инвестиционной структуры финансового рынка Китая, игнорирует созданную правительством Китая финансовую и материальную поддержку. Очень жаль, что это очередное ошибочное толкование экономики Китая, которое международное рейтинговое агентство делает по инерции, основываясь на опыте развитых стран», - комментирует Минфин.

21 сентября S&P понизило рейтинги Китая впервые с 1999 г. Агентство понизило долгосрочные рейтинги Китая в иностранной и национальной валюте до A+ с AA-, сообщает «Интерфакс». Прогноз по рейтингам - стабильный. Краткосрочные рейтинги КНР в иностранной и национальной валюте понижены до A-1 с A-1+. Рейтинговое решение отражает мнение агентства, что продолжительный период быстрого роста объемов кредитования увеличил экономические и финансовые риски в КНР.