Росавтодор отремонтировал и построил 7 мостов и 24 путепровода на деньги от «Платона»

Поступления от системы «Платон» уже составили 33,3 млрд руб., заявил замруководителя Росавтодора Дмитрий Прончатов. Об этом сообщает «Интерфакс». По словам Прончатова, на эти деньги уже отремонтировано и построено 7 крупных мостов и 24 путепровода. Сбор средств с большегрузов за проезд по федеральным трассам идет в «Платон» с 15 ноября 2015 г.

Сейчас в системе «Платон» зарегистрировано 900 000 автотранспортных средств, сказал замруководителя Росавтодора. Он добавил, что в сутки регистрируется от 200 до 1000 автомобилей.