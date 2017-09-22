Медведев попросил Путина сохранить условия финансирования АПК в 2018 году

Председатель правительства Дмитрий Медведев собирается попросить главу государства Владимира Путина сохранить действующие условия бюджетного финансирования АПК в 2018 г. в виде защищенной строки бюджета. Об этом он рассказал на совещании о ходе полевых работ.

«Я не могу не согласиться с тем, что сказал Сергей Иванович Неверов в части необходимости обязательного сохранения условий финансирования развития сельского хозяйства в следующем году. С этим будут обращаться к президенту страны, и, надеюсь, президент нас в этом поддержит. Потому что бюджет, как обычно, сложный, но мы договорились несколько лет назад о том, что расходы на сельское хозяйство - защищенная часть бюджета», - пояснил Медведев.

По его словам, правительство не будет отступать от этой позиции. Медведев также отметил важность сохранения программы по социальному развитию села. Он считает необходимым заняться восстановление местных домов культуры, достройкой школ в селах.