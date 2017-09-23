Мантуров и Силуанов считают логичным повышение прогноза Fitch

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров считает логичным решение агентства Fitch повысить прогноз по суверенному рейтингу России. «Повышение прогноза Fitch — абсолютно логичное и выверенное решение, которого рынки ждали давно», — сказал Мантуров.

Такого же мнения придерживается и министр финансов Антон Силуанов. По его словам, решение Fitch отражает усилия правительства по поддержанию макроэкономической стабильности.

Накануне Fitch улучшило прогноз по кредитному рейтингу России со «стабильного» до «позитивного», подтвердив рейтинг на уровне «BBB-». Агентство ожидает, что дефицит федерального бюджета в 2017 г. сократится до 2% ВВП с 3,4% в 2016 г.