Правительство одобрило повышение штрафов в «Платоне» до 20 000 рублей

Правительство РФ одобрило законопроект об усилении административной ответственности за нарушения законодательства о движении по автомобильным дорогам тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, говорится на сайте правительства.

Законопроектом предлагается увеличить до шести месяцев (сейчас - два месяца) срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения законодательства о движении тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств. Административный штраф за нарушение законодательства о взимании платы в счет возмещения вреда, причиняемого 12-тонниками автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, предлагается увеличить с 5000 до 20 000 руб., а положение о повторности такого нарушения в течение одних суток признать утратившим силу.

«Цель законопроекта - повысить ответственность водителей и собственников транспортных средств за соблюдение законодательства о движении по автомобильным дорогам тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, законодательства о внесении платы. Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства», - отмечается в сообщении.

«Платон» - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 т, введена на территории России с 15 ноября 2015 г. Тариф «Платона» с 15 апреля составляет 1,9 руб./км. Система уже принесла в дорожные фонды, через которые осуществляется ремонт федеральных дорог, более 33 млрд руб.