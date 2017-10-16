Орешкин: иностранные инвестиции в экономику в первом полугодии достигли $14 млрд

Министр экономического развития России Максим Орешкин увидел позитивный настрой иностранных инвесторов, который связан с восстановлением российской экономики.

Компании это ощущают на своих показателях, отметил он после окончания заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям в России (КСИИ).

Как пишет «Интерфакс», прямые иностранные инвестиции в российскую экономику, по словам Орешкина, в первом полугодии достигли $14 млрд.