Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Экономика

Котяков: на поддержку россиян потратят более 2 трлн рублей не из ФНБ

Ведомости

На поддержку россиян и пострадавших от кризиса из-за пандемии коронавируса предприятий в 2020 г. правительство направит более 2 трлн рублей. Средства Фонда национального благосостояния в качестве источника финансирования этой помощи не рассматривались, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в передаче «Познер» на «Первом канале».

«Если мы посмотрим на тот объем финансовых ресурсов, которые сейчас выливается в виде социальной поддержки населения, — это порядка 570 млрд руб. Если мы посмотрим, сколько сверх того, что запланировано в бюджете на текущий год на поддержку различных предприятий в экономике, — это еще порядка 1,5 трлн», — сообщил министр. «Взять и раздать все, что было сформировано министерством финансов за последние годы как подушка безопасности, такой вариант не рассматривался», — сказал он. Об этом Котяков рассказал, отвечая на вопрос Владимира Познера о том, почему из средств ФНБ жителям России не выдали помощь по 54 тыс. рублей каждому.

Министр труда и соцзащиты назвал комбинированным выбранный в России вариант поддержки населения и экономики. Он напомнил, что в условиях пандемии коронавируса ряд стран пошли по пути выплат физическим лицам, но отказались от поддержки предпринимательства. «У нас часть ресурсов направляется целевым образом на поддержку граждан,[...] а часть ресурсов направляется на экономику, чтобы стимулировать производство, стимулировать спрос и создать условия для сохранения трудовых коллективов», — объяснил министр суть российского варианта.

По словам Котякова, Минфин сейчас ведет поиск еще 2 трлн рублей «на решение текущих задач». При этом «коллеги [...] закрывают и выпадающие доходы, сохраняя объем бюджетных инвестиций, всех социальных обязательств, сохраняя объемы ПФР и ФСС».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить с 12 по 31 мая 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных