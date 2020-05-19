Котяков: на поддержку россиян потратят более 2 трлн рублей не из ФНБ

«Если мы посмотрим на тот объем финансовых ресурсов, которые сейчас выливается в виде социальной поддержки населения, — это порядка 570 млрд руб. Если мы посмотрим, сколько сверх того, что запланировано в бюджете на текущий год на поддержку различных предприятий в экономике, — это еще порядка 1,5 трлн», — сообщил министр. «Взять и раздать все, что было сформировано министерством финансов за последние годы как подушка безопасности, такой вариант не рассматривался», — сказал он. Об этом Котяков рассказал, отвечая на вопрос Владимира Познера о том, почему из средств ФНБ жителям России не выдали помощь по 54 тыс. рублей каждому.