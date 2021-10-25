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Российский рынок аренды электросамокатов вырос втрое за год

Ведомости

Объем российского рынка кикшеринга (аренды электросамокатов) вырос на 200-230% за год. Об этом говорится в исследовании, которое провел проект truesharing.ru.

По данным издания, объем рынка в 2021 г. составил 12 млрд руб. При этом исследователи прогнозируют, что к 2024 г. этот показатель вырастет в 3-4 раза и составит от 30 млрд до 40 млрд руб.

По данным издания, сейчас в 90 городах России работает 50 кикшеринговых компаний (в 2020 г. — 26). Их услугами пользуются 10-12 млн человек, которые совершили в этом сезоне около 55 млн поездок. Совокупный размер парков электросамокатов к концу сезона 2021 г. оценивается в 100 000—120 000 единиц. С начала года он увеличился примерно на 70 000—80 000 самокатов, а услуги кикшеринга появились в 30 новых городах. В прогнозе говорится, что уже через три года парк различных операторов составит 300 000—400 000 самокатов., а клиентская база увеличится до 40-50 млн пользователей.

Рост рынка связывается с такими факторами, как увеличение парков самокатов, экспансия в другие регионы, инвестиции, привлеченные крупными игроками, низкий порог входа для пользователей, отсутствие конкурентов в решении вопросов микромобильности и ограничений в городах с наибольшим ростом. Кроме того, авторы исследования указали на рост массового интереса не только к аренде, но и личному использованию самокатов — их продажи в 2021 г. выросли в три раза.

Сейчас большую часть рынка (70-80%) контролируют два игрока — Whoosh и Urent. Оставшуюся долю делят между собой локальные сервисы с небольшим парком самокатов. По словам аналитиков, одна из причин роста рынка — увеличение доли транспортных поездок, а не развлекательных, поскольку именно первые формируют активную и лояльную аудиторию. Так, в 2021 г. только 15-30% совершались в развлекательных целях, а 70-85% — в транспортных (против порядка 60% в прошлом году).

В июле услуги по аренде электросамокатов запустил «Яндекс». Пока ими могут воспользоваться только жители Москвы и Краснодара. В издании указывают, что выход на рынок «Яндекса» может стать катализатором для появления услуг и других крупных технологических компаний.

Ранее МВД и Минтранс разработали поправки к ПДД, которые выделяют электросамокаты в категорию «средств индивидуальной мобильности». Нововведения установят лимит скорости в 25 км/ч для электросамокатов на тротуарах, велодорожках и обочинах, ездить на них по-прежнему можно будет по правой стороне проезжей части при наличии на устройстве тормозов, звукового сигнала, светоотражателей и фонарей. Кроме того, такие устройства должны быть не тяжелее 35 кг, в противном случае на них нельзя будет проезжать по тротуару и в пешеходных зонах, где нет велодорожек.

Ранее по теме: Минтранс представил финальную редакцию ограничений для электросамокатов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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