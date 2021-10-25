Российский рынок аренды электросамокатов вырос втрое за год
Объем российского рынка кикшеринга (аренды электросамокатов) вырос на 200-230% за год. Об этом говорится в исследовании, которое провел проект truesharing.ru.
По данным издания, объем рынка в 2021 г. составил 12 млрд руб. При этом исследователи прогнозируют, что к 2024 г. этот показатель вырастет в 3-4 раза и составит от 30 млрд до 40 млрд руб.
По данным издания, сейчас в 90 городах России работает 50 кикшеринговых компаний (в 2020 г. — 26). Их услугами пользуются 10-12 млн человек, которые совершили в этом сезоне около 55 млн поездок. Совокупный размер парков электросамокатов к концу сезона 2021 г. оценивается в 100 000—120 000 единиц. С начала года он увеличился примерно на 70 000—80 000 самокатов, а услуги кикшеринга появились в 30 новых городах. В прогнозе говорится, что уже через три года парк различных операторов составит 300 000—400 000 самокатов., а клиентская база увеличится до 40-50 млн пользователей.
Рост рынка связывается с такими факторами, как увеличение парков самокатов, экспансия в другие регионы, инвестиции, привлеченные крупными игроками, низкий порог входа для пользователей, отсутствие конкурентов в решении вопросов микромобильности и ограничений в городах с наибольшим ростом. Кроме того, авторы исследования указали на рост массового интереса не только к аренде, но и личному использованию самокатов — их продажи в 2021 г. выросли в три раза.
Сейчас большую часть рынка (70-80%) контролируют два игрока — Whoosh и Urent. Оставшуюся долю делят между собой локальные сервисы с небольшим парком самокатов. По словам аналитиков, одна из причин роста рынка — увеличение доли транспортных поездок, а не развлекательных, поскольку именно первые формируют активную и лояльную аудиторию. Так, в 2021 г. только 15-30% совершались в развлекательных целях, а 70-85% — в транспортных (против порядка 60% в прошлом году).
Ранее МВД и Минтранс разработали поправки к ПДД, которые выделяют электросамокаты в категорию «средств индивидуальной мобильности». Нововведения установят лимит скорости в 25 км/ч для электросамокатов на тротуарах, велодорожках и обочинах, ездить на них по-прежнему можно будет по правой стороне проезжей части при наличии на устройстве тормозов, звукового сигнала, светоотражателей и фонарей. Кроме того, такие устройства должны быть не тяжелее 35 кг, в противном случае на них нельзя будет проезжать по тротуару и в пешеходных зонах, где нет велодорожек.