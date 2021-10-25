Российский рынок аренды электросамокатов вырос втрое за год

Ранее МВД и Минтранс разработали поправки к ПДД, которые выделяют электросамокаты в категорию «средств индивидуальной мобильности». Нововведения установят лимит скорости в 25 км/ч для электросамокатов на тротуарах, велодорожках и обочинах, ездить на них по-прежнему можно будет по правой стороне проезжей части при наличии на устройстве тормозов, звукового сигнала, светоотражателей и фонарей. Кроме того, такие устройства должны быть не тяжелее 35 кг, в противном случае на них нельзя будет проезжать по тротуару и в пешеходных зонах, где нет велодорожек.