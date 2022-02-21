Производители установили предельную цену на сахар на уровне 47 рублей за кг
Крупнейшие агрохолдинги, на которые приходится в общей сложности 93% производимого в России сахара, договорились зафиксировать максимальную отпускную цену на сахар на уровне 47 рублей за кг, сообщает пресс-служба Минсельхоза. Мера будет действовать до 31 июля текущего года включительно.
В Минсельхозе полагают, что это решение «позволит обеспечить стабильную ситуацию на рынке социально значимой продукции и прозрачное ценообразование». «Для достижения комплексного эффекта Минсельхоз России также считает целесообразным разработать соответствующие рекомендации и для торговых политик предприятий розничной торговли», — говорится в сообщении ведомства.
Для обеспечения потребностей рынка до 31 августа также установлена тарифная льгота на ввоз сахара и сахара-сырца в объеме 300 000 тонн. В Минсельхозе также заявили, что планируют увеличить площади под посев сахарной свеклы и подготовить запасы сахара в интервенционном фонде, чтобы стабилизировать отпускные цены в условиях роста издержек отечественных производителей.
Министерство ранее называло сахар среди четырех товарных позиций, которые могут подорожать в текущем году. Рост цен на сахар в правительстве связывали с прекращением действия ограничительных мер: в конце 2020-го торговые сети заморозили цены на сахар на уровне 45 руб. за кг.
В начале февраля Федеральная антимонопольная служба направила российским производителям сахара письма, где говорилось о недопущении роста цен, также в них были рекомендации по стабилизации цен на сахар. Антимонопольный регулятор рекомендовал ограничить максимальную наценку и запретить перепродавать сахар, закупленный для розничной торговли.
По данным Росстата, за прошлый год сахар в России подорожал на 4%. В ноябре вице-премьер Виктория Абрамченко поручила представить прогноз по внутренним ценам на сахар и растительное масло и разработать предложения, которые позволили бы предотвратить их рост. В том же месяце Минсельхоз сообщил, что изучает введение тарифных квот на ввоз сахара и сахара-сырца, но видит в этом риски переориентации производителей сахарной свеклы на более рентабельные культуры. В декабре ведомство предложило включить сахар и подсолнечное масло в список социально значимых товаров.