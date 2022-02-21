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Экономика

Производители установили предельную цену на сахар на уровне 47 рублей за кг

Ведомости

Крупнейшие агрохолдинги, на которые приходится в общей сложности 93% производимого в России сахара, договорились зафиксировать максимальную отпускную цену на сахар на уровне 47 рублей за кг, сообщает пресс-служба Минсельхоза. Мера будет действовать до 31 июля текущего года включительно.

В Минсельхозе полагают, что это решение «позволит обеспечить стабильную ситуацию на рынке социально значимой продукции и прозрачное ценообразование». «Для достижения комплексного эффекта Минсельхоз России также считает целесообразным разработать соответствующие рекомендации и для торговых политик предприятий розничной торговли», — говорится в сообщении ведомства.

Для обеспечения потребностей рынка до 31 августа также установлена тарифная льгота на ввоз сахара и сахара-сырца в объеме 300 000 тонн. В Минсельхозе также заявили, что планируют увеличить площади под посев сахарной свеклы и подготовить запасы сахара в интервенционном фонде, чтобы стабилизировать отпускные цены в условиях роста издержек отечественных производителей.

Министерство ранее называло сахар среди четырех товарных позиций, которые могут подорожать в текущем году. Рост цен на сахар в правительстве связывали с прекращением действия ограничительных мер: в конце 2020-го торговые сети заморозили цены на сахар на уровне 45 руб. за кг.

В начале февраля Федеральная антимонопольная служба направила российским производителям сахара письма, где говорилось о недопущении роста цен, также в них были рекомендации по стабилизации цен на сахар. Антимонопольный регулятор рекомендовал ограничить максимальную наценку и запретить перепродавать сахар, закупленный для розничной торговли.

По данным Росстата, за прошлый год сахар в России подорожал на 4%. В ноябре вице-премьер Виктория Абрамченко поручила представить прогноз по внутренним ценам на сахар и растительное масло и разработать предложения, которые позволили бы предотвратить их рост. В том же месяце Минсельхоз сообщил, что изучает введение тарифных квот на ввоз сахара и сахара-сырца, но видит в этом риски переориентации производителей сахарной свеклы на более рентабельные культуры. В декабре ведомство предложило включить сахар и подсолнечное масло в список социально значимых товаров.

Ранее по теме: «Известия»: Минсельхоз предложил освободить производителей сахара и масла от выплат ритейлерам

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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