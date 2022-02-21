Производители установили предельную цену на сахар на уровне 47 рублей за кг

По данным Росстата, за прошлый год сахар в России подорожал на 4%. В ноябре вице-премьер Виктория Абрамченко поручила представить прогноз по внутренним ценам на сахар и растительное масло и разработать предложения, которые позволили бы предотвратить их рост. В том же месяце Минсельхоз сообщил, что изучает введение тарифных квот на ввоз сахара и сахара-сырца, но видит в этом риски переориентации производителей сахарной свеклы на более рентабельные культуры. В декабре ведомство предложило включить сахар и подсолнечное масло в список социально значимых товаров.