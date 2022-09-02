Медведев предупредил ЕС, что при потолке цен на газ его поставок из России не будет

Главным несогласованным вопросом остается размер лимита, писала вчера газета The Wall Street Journal. Западные чиновники неоднократно подчеркивали, что хотят при помощи данных ограничений сильно снизить нефтяные доходы России, но не допустить прекращения поставок, которое может привести к очередному скачку цен на нефть. Так, Bloomberg в июле утверждал, что западные страны обсуждают диапазон от $40 до $60 за баррель, который будет выше себестоимости нефтедобычи, т. е. у России будет стимул ее продолжать. При этом администрация президента США Джо Байдена считает ограничение в $40 слишком низким.