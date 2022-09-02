Медведев предупредил ЕС, что при потолке цен на газ его поставок из России не будет
Европа столкнется с отсутствием российского газа в случае введения потолка цен на него, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«Будет как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет», – написал он.
Так Медведев прокомментировал сегодняшнее заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что «настало время» для введения ценового лимита на трубопроводный российский газ.
Аналогичный запрет сейчас обсуждается на Западе и в отношении российской нефти и нефтепродуктов. Как пишет Financial Times, страны «большой семерки» согласуют на сегодняшней встрече введение лимита цен на соответствующие поставки. По данным издания, предельные цены на нефть должны вступить в силу 5 декабря вместе с эмбарго ЕС на морские поставки нефти из РФ, а на нефтепродукты – с 5 февраля.
Главным несогласованным вопросом остается размер лимита, писала вчера газета The Wall Street Journal. Западные чиновники неоднократно подчеркивали, что хотят при помощи данных ограничений сильно снизить нефтяные доходы России, но не допустить прекращения поставок, которое может привести к очередному скачку цен на нефть. Так, Bloomberg в июле утверждал, что западные страны обсуждают диапазон от $40 до $60 за баррель, который будет выше себестоимости нефтедобычи, т. е. у России будет стимул ее продолжать. При этом администрация президента США Джо Байдена считает ограничение в $40 слишком низким.
Ранее сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что при установлении лимита цен на российские газ, нефть и нефтепродукты эти энергоресурсы будут поставляться по другим направлениям — в страны, которые работают на рыночных условиях, передавали «РИА Новости». Накануне вице-премьер России Александр Новак назвал идею введения потолка цен «полным абсурдом», которая может дестабилизировать всю отрасль, в результате чего цены вырастут, а пострадают от этого потребители ЕС и США.
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