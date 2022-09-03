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Экономика

В ЕК надеются на соблюдение Россией обязательств по поставкам энергоносителей

Ведомости

Евросоюз готов отреагировать на решение России прекратить поставки газа странам блока, заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони телеканалу CNBC.

«Мы ожидаем, что Россия соблюдает контракты, которые у них есть, но даже если военизация энергетики будет продолжаться или будет усиливаться в ответ на наши решения, я думаю, что Европейский союз готов отреагировать», — сказал Джентилони.

Он добавил, что ЕС должен экономить энергию и делиться ею, однако запасы газа в европейских хранилищах находятся, по словам еврокомиссара, на высоком уровне.

На этой неделе министры финансов стран G7 (США, Канада, Великобритания, Япония, Германия, Франция и Италия) согласились ввести лимит на цены на российскую нефть, соответствующее заявление опубликовано на сайте минфина Великобритании.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «настало время» для введения ценового лимита на трубопроводный российский газ. После этого зампред Совбеза Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что Европа столкнется с отсутствием российского газа в случае введения потолка цен на него.

31 августа «Газпром» остановил единственный газоперекачивающий агрегат, который работает на «Портовой», из-за планового ремонта. Прокачку планировалось возобновить 3 сентября, однако «Газпром» полностью остановил работу газопровода «Северный поток» из-за неисправности, найденной в турбине в ходе проведения регламентных работ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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