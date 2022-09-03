В ЕК надеются на соблюдение Россией обязательств по поставкам энергоносителей
Евросоюз готов отреагировать на решение России прекратить поставки газа странам блока, заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони телеканалу CNBC.
«Мы ожидаем, что Россия соблюдает контракты, которые у них есть, но даже если военизация энергетики будет продолжаться или будет усиливаться в ответ на наши решения, я думаю, что Европейский союз готов отреагировать», — сказал Джентилони.
Он добавил, что ЕС должен экономить энергию и делиться ею, однако запасы газа в европейских хранилищах находятся, по словам еврокомиссара, на высоком уровне.
На этой неделе министры финансов стран G7 (США, Канада, Великобритания, Япония, Германия, Франция и Италия) согласились ввести лимит на цены на российскую нефть, соответствующее заявление опубликовано на сайте минфина Великобритании.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «настало время» для введения ценового лимита на трубопроводный российский газ. После этого зампред Совбеза Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что Европа столкнется с отсутствием российского газа в случае введения потолка цен на него.
31 августа «Газпром» остановил единственный газоперекачивающий агрегат, который работает на «Портовой», из-за планового ремонта. Прокачку планировалось возобновить 3 сентября, однако «Газпром» полностью остановил работу газопровода «Северный поток» из-за неисправности, найденной в турбине в ходе проведения регламентных работ.