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Экономика

Силуанов охарактеризовал бюджет на предстоящую трехлетку как самый сложный в своей карьере

Ведомости

Министр финансов России Антон Силуанов охарактеризовал бюджет на предстоящую трехлетку как самый сложный в его карьере.

«Я думаю, что бюджет на предстоящую трехлетку будет самым сложным в моей профессиональной карьере», — сказал Силуанов в эфире телеканала «Россия 24» в фильме, посвященном 220-летию Минфина России (цитата по ТАСС).

Он отметил, что в ходе подготовки проекта бюджета на 2023-2025 гг. в него закладываются средства на достижение технологического суверенитета России.

«…Вопрос восполнения тех компетенций, которые мы получали из-за рубежа, — длительная достаточно, конечно, программа, но без нее нам никак не обеспечить технологический суверенитет. На все это тоже требуются деньги, и такие деньги мы изыскиваем как в текущем году, так и при подготовке бюджета на предстоящую трехлетку тоже закладываем их», — сказал Силуанов.

Ранее по теме: Силуанов: резервы целесообразнее хранить в золоте, юанях и валютах дружественных стран

8 сентября глава Минфина на пленарной сессии Московского финансового форума назвал условия, выполнение которых позволит стране достичь финансового суверенитета.

«Что такое финансовый суверенитет? Это жить по средствам и не ходить с протянутой рукой — первое. Потому что мы проходили в истории много периодов, когда у нас одна надежда только на то, «дадут ли нам в долг или нет», — пояснил он.

Ранее «Ведомости» писали, что, по прогнозам правительства, экономика России к 2030 г. превысит уровень 2021 г. на 17% в случае реализации целевого сценария «ускоренная адаптация». Темп роста инвестиций в 2030 г. в этом сценарии составит 30% к 2021 г., а реальные доходы населения за этот период увеличатся на 20%. По словам источников, достичь таких темпов роста планируется с помощью новой социально-экономической программы. С июня в правительстве проходили стратегические сессии по ключевым направлениям будущего развития. На совещании 30 августа были подведены промежуточные итоги разработки ведомствами отраслевых программ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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