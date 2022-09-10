Силуанов охарактеризовал бюджет на предстоящую трехлетку как самый сложный в своей карьере
Министр финансов России Антон Силуанов охарактеризовал бюджет на предстоящую трехлетку как самый сложный в его карьере.
«Я думаю, что бюджет на предстоящую трехлетку будет самым сложным в моей профессиональной карьере», — сказал Силуанов в эфире телеканала «Россия 24» в фильме, посвященном 220-летию Минфина России (цитата по ТАСС).
Он отметил, что в ходе подготовки проекта бюджета на 2023-2025 гг. в него закладываются средства на достижение технологического суверенитета России.
«…Вопрос восполнения тех компетенций, которые мы получали из-за рубежа, — длительная достаточно, конечно, программа, но без нее нам никак не обеспечить технологический суверенитет. На все это тоже требуются деньги, и такие деньги мы изыскиваем как в текущем году, так и при подготовке бюджета на предстоящую трехлетку тоже закладываем их», — сказал Силуанов.
8 сентября глава Минфина на пленарной сессии Московского финансового форума назвал условия, выполнение которых позволит стране достичь финансового суверенитета.
«Что такое финансовый суверенитет? Это жить по средствам и не ходить с протянутой рукой — первое. Потому что мы проходили в истории много периодов, когда у нас одна надежда только на то, «дадут ли нам в долг или нет», — пояснил он.
Ранее «Ведомости» писали, что, по прогнозам правительства, экономика России к 2030 г. превысит уровень 2021 г. на 17% в случае реализации целевого сценария «ускоренная адаптация». Темп роста инвестиций в 2030 г. в этом сценарии составит 30% к 2021 г., а реальные доходы населения за этот период увеличатся на 20%. По словам источников, достичь таких темпов роста планируется с помощью новой социально-экономической программы. С июня в правительстве проходили стратегические сессии по ключевым направлениям будущего развития. На совещании 30 августа были подведены промежуточные итоги разработки ведомствами отраслевых программ.