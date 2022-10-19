Годовая инфляция в России замедлилась до 13,1%
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 13,1% к 17 октября, следует из обзора Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».
На неделе с 11 по 17 октября инфляция составила 0,02%. В сегменте продовольственных товаров цены выросли на 0,08%, на непродовольственные товары цены не изменились. На туристические и регулируемые услуги цены снизились на 0,21% на фоне значительного удешевления авиабилетов на внутренние рейсы.
Минэк ранее прогнозировал инфляцию к концу года на уровне 12,4%. Годом ранее этот показатель составил 8,4%. Предполагается, что в 2023 г. рост потребительских цен будет на уровне 5,5%, а в дальнейшем выйдет на целевой уровень в 4%. По итогам этого года экономика страны сократится на 2,9%, ожидают в Минэке, а в 2023 г. – уже на 0,8%. В последующие годы ожидается рост ВВП на 2,6% в год.
Банк России в сентябре снизил ключевую ставку на 0,5 пункта до 7,5%. Это шестое подряд снижение ключевой ставки после того, как 28 февраля ЦБ повысил ее с 9,5 до 20% из-за кардинально изменившихся условий в экономике. С 8 апреля ставка начала снижаться.
Ранее Всемирный банк улучшил прогноз по ВВП России, в соответствии с которым падение составит 4,5% в 2022 г. и 3,6% – в 2023 г. Среди наиболее значимых негативных факторов, влияющих на российскую экономику, они выделили санкции, исход зарубежных компаний, неопределенность перспектив и падение реальных доходов населения, размывающее потребительский спрос. В 2024 г. экономика может уже вернуться к росту, считает ВБ.
В Минэке этот прогноз сочли излишне консервативным и не учитывающим планируемые и проводимые решения правительства по поддержке экономики.
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