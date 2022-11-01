WSJ: США освободят от предельной цены суда с российской нефтью до 19 января
На суда, загруженные российской нефтью до 5 декабря, не будет распространяться установленный США потолок цен, если их разгрузят до 19 января, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на разъяснения минфина США.
«Чтобы попытаться развеять опасения участников нефтяного рынка по поводу сроков реализации плана, в новых разъяснениях минфина говорится, что партии российской нефти, которые загружаются до 5 декабря и выгружаются в пунктах назначения до 19 января 2023 г., будут освобождены от ограничений. Партии российской нефти, которые будут отгружаться 5 декабря или после этой даты, по-прежнему необходимо будет продавать по установленному ценовому потолку, чтобы иметь доступ к западным страховым, финансовым и транспортным услугам», — сказано в тексте публикации.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что власти США пересмотрят условия по введению потолка цен на российскую нефть в сторону смягчения — диапазон предельной цены может быть увеличен с предложенных минфином США ранее $60 за баррель. Тогда глава ведомства сообщила, что это позволит сократить доходы России от продажи энергоносителей, но при этом обеспечит ей сохранение прибыли от добычи.
По информации агентства, механизм планируют ввести только ряд стран. Речь идет о странах G7 и Австралии. Южная Корея «в частном порядке» сообщила, что также планирует выполнить требования. Помимо этого, Вашингтон планирует привлечь к введению предельной цены на российскую нефть Новую Зеландию и Норвегию, рассказали собеседники агентства. По их словам, важные торговые партнеры России Китай и Индия к подобному механизму присоединяться не планируют.
Ранее в ЕС утвердили восьмой пакет санкций, одной из главных мер которого стало ограничение стоимости нефти. Ценовой потолок для сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г. В Еврокомиссии отметили, что данная мера разрабатывалась в «тесной координации» с G7.
Выступая на форуме «Российская энергетическая неделя» 12 октября, президент России Владимир Путин вновь подчеркнул, что поставки энергоносителей в те страны, которые одобрят потолок цен, будут прекращены. До этого он неоднократно говорил, что введение ограничений приведет к росту цен на энергоносители. Во время Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин заявил, что идея введения ценового потолка на энергоносители является «чушью и бредом».
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса