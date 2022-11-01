WSJ: США освободят от предельной цены суда с российской нефтью до 19 января

«Чтобы попытаться развеять опасения участников нефтяного рынка по поводу сроков реализации плана, в новых разъяснениях минфина говорится, что партии российской нефти, которые загружаются до 5 декабря и выгружаются в пунктах назначения до 19 января 2023 г., будут освобождены от ограничений. Партии российской нефти, которые будут отгружаться 5 декабря или после этой даты, по-прежнему необходимо будет продавать по установленному ценовому потолку, чтобы иметь доступ к западным страховым, финансовым и транспортным услугам», — сказано в тексте публикации.