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Экономика

WSJ: США освободят от предельной цены суда с российской нефтью до 19 января

Ведомости

На суда, загруженные российской нефтью до 5 декабря, не будет распространяться установленный США потолок цен, если их разгрузят до 19 января, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на разъяснения минфина США.

«Чтобы попытаться развеять опасения участников нефтяного рынка по поводу сроков реализации плана, в новых разъяснениях минфина говорится, что партии российской нефти, которые загружаются до 5 декабря и выгружаются в пунктах назначения до 19 января 2023 г., будут освобождены от ограничений. Партии российской нефти, которые будут отгружаться 5 декабря или после этой даты, по-прежнему необходимо будет продавать по установленному ценовому потолку, чтобы иметь доступ к западным страховым, финансовым и транспортным услугам», — сказано в тексте публикации.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что власти США пересмотрят условия по введению потолка цен на российскую нефть в сторону смягчения — диапазон предельной цены может быть увеличен с предложенных минфином США ранее $60 за баррель. Тогда глава ведомства сообщила, что это позволит сократить доходы России от продажи энергоносителей, но при этом обеспечит ей сохранение прибыли от добычи.

По информации агентства, механизм планируют ввести только ряд стран. Речь идет о странах G7 и Австралии. Южная Корея «в частном порядке» сообщила, что также планирует выполнить требования. Помимо этого, Вашингтон планирует привлечь к введению предельной цены на российскую нефть Новую Зеландию и Норвегию, рассказали собеседники агентства. По их словам, важные торговые партнеры России Китай и Индия к подобному механизму присоединяться не планируют.

Ранее по теме: США не намерены ограничивать цену на российскую нефть до выборов в конгресс 8 ноября

Ранее в ЕС утвердили восьмой пакет санкций, одной из главных мер которого стало ограничение стоимости нефти. Ценовой потолок для сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г. В Еврокомиссии отметили, что данная мера разрабатывалась в «тесной координации» с G7.

Выступая на форуме «Российская энергетическая неделя» 12 октября, президент России Владимир Путин вновь подчеркнул, что поставки энергоносителей в те страны, которые одобрят потолок цен, будут прекращены. До этого он неоднократно говорил, что введение ограничений приведет к росту цен на энергоносители. Во время Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин заявил, что идея введения ценового потолка на энергоносители является «чушью и бредом».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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