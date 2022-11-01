«Ромир» оценил среднюю стоимость базовой продовольственной корзины в России

28 октября Банк России оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых – регулятор решил взять паузу после того, как с апреля шесть раз подряд снижал ставку с 20%. По оценке ЦБ, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев, но в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения. Прогнозный диапазон ЦБ по инфляции при этом составит 12–13% по итогам года.