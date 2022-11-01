«Ромир» оценил среднюю стоимость базовой продовольственной корзины в России
Средняя стоимость базовой продовольственной корзины жителя России составила 3 823 руб., следует из результатов исследования холдинга «Ромир», охватившего 32 товарные группы.
Для расчета этого показателя аналитики составили и проанализировали список товаров марок среднеценового сегмента, которые есть в наличии в девяти торговых сетях в 18 городах России.
Выяснилось, что самые высокие цены на продукты по исследуемым сетям – в Санкт-Петербурге, где средняя потребительской продуктовой корзины составила 4 082 руб. В пятерку городов с самой дорогой базовой продовольственной корзиной также вошли Химки (4067 руб.), Москва (4047 руб.), Мытищи (4010 руб.) и Уфа (3976 руб.).
Из проанализированных торговых сетей формата «магазины у дома» самая высокая средняя стоимость продовольственной корзины зафиксирована во «ВкусВилл» (5 103 руб.), а самая низкая – в «Пятерочке» (3 315 руб). В группе супермаркетов и гипермаркетов самой дорогой сетью оказалась Spar (4 095 руб.), а самыми доступными – «Магнит Гипермаркет» (3 716 руб.) и «Лента» (3 831 руб.).
28 октября Банк России оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых – регулятор решил взять паузу после того, как с апреля шесть раз подряд снижал ставку с 20%. По оценке ЦБ, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев, но в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения. Прогнозный диапазон ЦБ по инфляции при этом составит 12–13% по итогам года.
За неделю с 18 по 24 октября годовая инфляция в России замедлилась до 12,88%, сообщало Минэкономразвития. В сегменте продовольственных товаров цены выросли на 0,15% преимущественно за счет сезонного удорожания плодоовощной продукции. Росстат тогда сообщил, что инфляция за неделю с 18 по 24 октября составила 0,08% после 0,02, 0,03, 0,07 и 0,08% в предыдущие четыре недели. До этого на протяжении 11 недель подряд наблюдалась дефляция.
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