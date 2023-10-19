Курс доллара опустился ниже 97 рублей
Курс доллара на Мосбирже впервые с 12 октября опустился ниже отметки 97 руб., следует из данных торгов.
По состоянию на 17:22 мск доллар торговался по 96,91 руб. (-0,49%), а евро – по 102,5 руб. (-0,1%).
ЦБ снизил официальный курс доллара на 20 октября на 6,5 коп. до 97,3 руб., а евро – на 28 коп. до 102,62 руб.
По оценке регулятора, реальный эффективный курс рубля за первые девять месяцев 2023 г. снизился на 29,7%, в сентябре он вырос на 0,2%.
Как писали ранее «Ведомости», ЦБ выделил пять факторов, которые помогают стабилизировать курса рубля. В их числе повышение ставки, отказ от покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, разработка механизма конвертации нацвалют, используемых во внешних расчетах, новая экспортная пошлина, привязанная к курсу, а также продажи валюты в рамках зеркалирования инвестиций из ФНБ.
11 октября стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам. Цели нововведения – создать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка и снизить возможность для валютных спекуляций.
Согласно прогнозу социально-экономического развития на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг., к концу 2023 г. рубль укрепится на отметке 94 руб./$, в 2024–2026 гг. – на уровне 90-92 руб./$. Ожидается, что рост инфляции к концу 2024 г. замедлится до 4,5%, а в 2025 г. выйдет на уровень 4%.