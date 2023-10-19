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Экономика

Курс доллара опустился ниже 97 рублей

Ведомости

Курс доллара на Мосбирже впервые с 12 октября опустился ниже отметки 97 руб., следует из данных торгов.

По состоянию на 17:22 мск доллар торговался по 96,91 руб. (-0,49%), а евро – по 102,5 руб. (-0,1%).

ЦБ снизил официальный курс доллара на 20 октября на 6,5 коп. до 97,3 руб., а евро – на 28 коп. до 102,62 руб.

По оценке регулятора, реальный эффективный курс рубля за первые девять месяцев 2023 г. снизился на 29,7%, в сентябре он вырос на 0,2%.

Как писали ранее «Ведомости», ЦБ выделил пять факторов, которые помогают стабилизировать курса рубля. В их числе повышение ставки, отказ от покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, разработка механизма конвертации нацвалют, используемых во внешних расчетах, новая экспортная пошлина, привязанная к курсу, а также продажи валюты в рамках зеркалирования инвестиций из ФНБ.

Ранее по теме: Путин: российскому бюджету нужен курс доллара «чуть-чуть пониже»

11 октября стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам. Цели нововведения – создать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка и снизить возможность для валютных спекуляций.

Согласно прогнозу социально-экономического развития на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг., к концу 2023 г. рубль укрепится на отметке 94 руб./$, в 2024–2026 гг. – на уровне 90-92 руб./$. Ожидается, что рост инфляции к концу 2024 г. замедлится до 4,5%, а в 2025 г. выйдет на уровень 4%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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