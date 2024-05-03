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Директор МВФ от России заявил о последствиях выхода страны из организации

Ведомости

Главные акционеры Международного валютного фонда (МВФ) опасаются, что с уходом России из организации вышли бы и другие страны, заявил «РИА Новости» исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.

По его словам, выход России из фонда ослабил бы позиции стран, которые нуждаются в поддержке Москвы. Состав совета директоров разделен поровну: по 12 кресел у западных и незападных стран. Голоса же распределены в соотношении примерно 60% на 40% в пользу западных стран.

«Наш уход сильно ослабит их позиции. Россия – сильный союзник», – подчеркнул Можин.

Директор заметил, что Россия бросила Западу военный и экономический вызов. Страна справляется и показывает мощь своей экономики.

29 апреля директор – распорядитель МВФ Кристалина Георгиева обратила внимание, что экономика США не сможет долго работать на полную мощность, как это происходит сейчас.

Георгиева также отметила, что в числе прочего рост производительности в США обеспечивается частными инвестициями в развитие новых технологий – в гораздо большем количестве, чем в Европе.

Согласно обновленному прогнозу МВФ, в 2024 г. ВВП США вырастет на 2,7%. Однако в 2025 г. ожидается замедление темпов роста до 1,9%.

17 апреля МВФ предупредил США, что их огромный бюджетный дефицит провоцирует инфляцию и представляет значительные риски для мировой экономики. МВФ ожидает, что в 2025 г. дефицит бюджета США может достичь 7,1% от ВВП, что более чем втрое превышает средний показатель в 2% для других стран с развитой экономикой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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