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ЦБ: пока рано говорить о снижении инфляционных ожиданий для изменения ставки

Ведомости

Говорить о необходимом уровне снижения инфляционных ожиданий для движения по направлению к низкой инфляции еще рано, заявил журналистам зампредседателя Банка России Алексей Заботкин.

«Пока говорить о том, что инфляционные ожидания снизились настолько, что они движутся в ту область, которая бы соответствовала низкой инфляции, рано», – сказал он.

21 марта совет директоров Банка России третий раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Такого решения ожидали 16 из 17 опрошенных экономистов консенсус-прогноза «Ведомостей». Ставка на уровне 21% не меняется с октября 2024 г. В релизе по итогам решения совета директоров говорилось, что текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части. На пресс-конференции по итогам заседания глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что вероятность дополнительного повышения ставки стала ниже.

26 марта первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов говорил, что снижение ключевой ставки возможно в сентябре 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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