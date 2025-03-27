ЦБ: пока рано говорить о снижении инфляционных ожиданий для изменения ставки

21 марта совет директоров Банка России третий раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Такого решения ожидали 16 из 17 опрошенных экономистов консенсус-прогноза «Ведомостей». Ставка на уровне 21% не меняется с октября 2024 г. В релизе по итогам решения совета директоров говорилось, что текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части. На пресс-конференции по итогам заседания глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что вероятность дополнительного повышения ставки стала ниже.