ЦБ: пока рано говорить о снижении инфляционных ожиданий для изменения ставки
Говорить о необходимом уровне снижения инфляционных ожиданий для движения по направлению к низкой инфляции еще рано, заявил журналистам зампредседателя Банка России Алексей Заботкин.
«Пока говорить о том, что инфляционные ожидания снизились настолько, что они движутся в ту область, которая бы соответствовала низкой инфляции, рано», – сказал он.
21 марта совет директоров Банка России третий раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Такого решения ожидали 16 из 17 опрошенных экономистов консенсус-прогноза «Ведомостей». Ставка на уровне 21% не меняется с октября 2024 г. В релизе по итогам решения совета директоров говорилось, что текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части. На пресс-конференции по итогам заседания глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что вероятность дополнительного повышения ставки стала ниже.