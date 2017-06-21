Банки

В Польше банки, а не стартапы лидируют в инновациях

Развиваться их заставляет жесткая конкуренция друг с другом, а не с финансово-технологическими компаниями

Самый популярный мобильный платежный сервис Польши был создан отнюдь не в гараже или инновационной лаборатории. Он был придуман за столом переговоров руководителями шести крупнейших банков страны, которые решили, что рынок нуждается в новом сервисе. Приложение BLIK позволяет с помощью мобильных телефонов расплачиваться в магазинах, снимать деньги в банкоматах или переводить их друзьям. Оно появилось в 2015 г., и теперь им пользуются свыше 4 млн человек, или более 10% населения.

Это один из примеров сервисов, которые помогли Польше заслужить репутацию новатора в сфере финансовых услуг. Каждый год польские компании получают награды за инновации на таких мероприятиях, как выставка банковских технологий Finovate. В отличие от многих других стран, в Польше «банки, а не стартапы» меняют финансово-технологическую отрасль, отмечает Александра Срока из местного подразделения консалтинговой фирмы BCG.

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