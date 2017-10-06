Пенсионным фондам санация не нужна

В ближайшей перспективе Центробанк не будет вмешиваться в систему НПФ

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В ближайшей перспективе Центробанк не будет вмешиваться в систему НПФ Денис Абрамов / Ведомости

Механизм санации негосударственных пенсионных фондов (НПФ) не потребуется в обозримом будущем, считает первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Однако, по его словам, такой механизм должен быть создан как один из инструментов управления кризисами.