Пенсионным фондам санация не нужна
В ближайшей перспективе Центробанк не будет вмешиваться в систему НПФ
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В ближайшей перспективе Центробанк не будет вмешиваться в систему НПФ
Денис Абрамов / Ведомости
Механизм санации негосударственных пенсионных фондов (НПФ) не потребуется в обозримом будущем, считает первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Однако, по его словам, такой механизм должен быть создан как один из инструментов управления кризисами.
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