Как проходит собрание акционеров Сбербанка

Акционерам Сбербанка показали антропоморфного робота и Федора, он умеет переставлять коробки Дарья Борисяк / Ведомости

В Москве на ул. Вавилова 19 в пятницу проходит годовое общее собрание акционеров Сбербанка.

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал направить на дивиденды 36,2% чистой прибыли госбанка по МСФО. Это 271 млрд руб., или по 12 руб. на одну акцию (как обычную, так и привилегированную). Из них около половины – 135,5 млрд руб. – придется на долю основного акционера госбанка – Центробанка.

Роботы, булочки и книги

В этому году акционерам Сбербанка на регистрации выдают бумажные пропуски вместо бейджей. Их, правда, нигде предъявить пока не просили.

В кулуарах собрания в этом году представлены два робота. Один считает наличные деньги и может за год пересчитать купюры весом в 90 тонн. Сотрудник Сбербанка объяснил, что сейчас в отделениях банка наличные считают вручную, а этот робот в будущем освободит людей от монотонной работы. Второй робот антропоморфный и зовут его Федор, он умеет переставлять коробки.

Угощает Сбербанк в этом году выпечкой, но она, как обычно, быстро разлетается. Помимо угощений, акционеры могут взять одну из трех книг из «Библиотеки Сбербанка»: «Лидер и его племя», «Отношение определяет результат» и «Бережливые инновации».

На собрании акционеров многолюдно, хотя год от года на него ходят все меньше людей. В зале, где проходит собрание, свободных мест не осталось.

Собрание акционеров началось в 10 утра мск. Как обычно, его открыл председатель наблюдательного совета госбанка Сергей Игнатьев. Он зачитал повестку: акционерам предстоит утвердить годовую отчетность, назначить аудитора банка, избрать наблюдательный совет и ревизионную комиссию и др.

Специально для годового собрания акционеров Сбербанк создал мобильное предложение. В нем акционеры могут посмотреть материалы к собранию и проголосовать по вопросам повестки, посмотреть прямую трансляцию и задать вопрос выступающим. Кроме того, Сбербанк предлагает предлагает пройти опрос «об удовлетворенности правами акционеров», принять в нем участие могут и те, кто акционером госбанка только хочет стать.

Ставки по ипотеке

Представитель Сбербанка сообщил, что кворум имеется — 75,76% от общего числа голосов. После этого президент Сбербанка Герман Греф показал традиционный видеоролик — о плюсах и минусах прошедшего года: рецессия закончилась, но санкции не сняли, а банковском секторе ситуация все еще напряженная — каждый 12-й банк потерял лицензию, а три из крупнейших были санированы.

Герман Греф отметил, что 2017 г. был для банка очень удачным и особенным. Сбербанк реализовал свою стратегию на 2015-2018 г. на год раньше и принял новую стратегию на следующие три года. О том, что прошедший год был удачным, свидетельствует и финансовый результат (749 млрд руб., +38%). Что-то мне подсказывает, что следующие годы будут не хуже, добавил Греф.

В середине января Греф прогнозировал, что 2018 г. станет рекордным с точки зрения выдачи ипотеки и спроса на жилье. В марте он уточнял, что Сбербанк, занимающий более половины рынка ипотеки в России, может снизить ставки по ней до 7% в течение двух лет. Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта говорил, что среднюю ставку по ипотеке в России необходимо снижать и дальше — до 7-8%. Российский лидер уточнял, что низкая инфляция дает возможности для развития российской экономики, включая снижение стоимости ипотеки.

Греф объявил, что наблюдательный совет рекомендует выплатить дивиденды в размере 271 млрд руб., или 12 руб. на одну акцию. В зале раздались аплодисменты.

Как и в прошлом году, на экраны рядом со сценой выводится прямая трансляция из отделений Сбербанка в регионах. На этот раз из Москвы, Ярославля, Тюмени, Новосибирска, Екатеринбурга и др. Судя по трансляции, очередей в отделениях нет.

Сервисы и люди

Чтобы долго не рассказывать о своей стратегии до 2020 г., Сбербанк показал акционерам видеоролик. Выйти на новый уровень конкурентоспособности, дающий возможность конкурировать с глобальными технологическими компаниями, оставаясь лучшим банком для населения и бизнеса - так звучит цель стратегии Сбербанка до 2020 г.

Александра Астапенко / Ведомости

Дарья Борисяк / Ведомости

Важнейший приоритет - возможность использования дистанционных каналов обслуживания, ими уже пользуются 2/3 клиентов, рассказывает Греф. Важная задача для Сбербанка - перевести 100% услуг в онлайн-сервисы. Греф говорит об услуге, позволяющей совершать операции 24/7 для малого бизнеса. Ее Сбербанк запустил в прошлом году: «Мы заметили, что 33% клиентов используют сервисы за пределами рабочего дня - рано утром, вечером или в выходные».

«Еще один наш приоритет, самый главный наш приоритет - это люди. На российском рынке, наверное, самая больная и самая сложная проблема, - сетует президент госбанка. - Высококвалифицированных специалистов, которые способны решать задачи масштаба Сбербанка, найти, к сожалению, невозможно, просто аналогов нашей компании по масштабу не существует».

Триллион акционерам и бизнес в Турции

После этого Греф переходит к вопросу выплат акционерам. «Мы поставили себе цель за три года выплатить вам, нашим акционерам, дивиденды в размере 1 трлн руб.», — заявил он. Шансов потерпеть неудачу — ноль, обещает Греф.

На собрании президент Сбербанка затронул и тему продажи бизнеса в Турции - дочернего Deniz bank. «Нам было очень жаль, для меня это было очень тяжелое решение, мы прожили с Deniz bank 5 лет, прошли сложные времена», — заявил Греф, рассказывая о продаже банка. Но в условиях санкций Сбербанк не может полноценно развивать Deniz bank — после серьезных размышлений госбанк принял решение о продаже, пояснил Греф. Сделка была воспринята рынком, аналитиками и инвесторами с пониманием — она позволит досрочно улучшить все показатели по капиталу, отметил он.

Кстати, Герман Греф в этот раз не в корпоративном галстуке Сбербанка зеленого цвета, а в малиново-фиолетовом. Его заместители Максим Полетаем и Александр Морозов — в зеленых.

«Домклик» и DocDoc

Греф вышел на связь с центром ипотечного кредитования Сбербанка. По другую сторону - клиент Сбербанка Игорь Николаевич. Он рассказывает, что оформляет уже вторую ипотеку в жизни его семьи - они с женой покупают квартиру в Москве на вторичном рынке. Для оформления первой ипотеки потребовался целый портфель документов, сейчас все проще, говорит Игорь Николаевич. Он хвалит сервис «ДомКлик», хотя Греф о сервисе напрямую его ничего не спрашивал.

Греф благодарит Игоря Николаевича и его жену Анечку и желает семье счастья в новой квартире. Он подчеркивает, что все, что сейчас увидели акционеры, - никакая не постановка.

Дарья Борисяк / Ведомости

Рассказывая о проекте по телемедицине DocDoc, Греф отметил, что наибольшей популярностью у клиентов сервиса пользуется видеосвязь с врачами, но популярны также и чаты — много вопросов по уходу за детьми, кожных высыпаниях и пр. Среди врачей наибольшей популярностью пользуются кардиологи.

Греф снова выходит на связь - на этот раз с Инной из Екатеринбурга. Она выпускница проекта «Бизнес класс» по обучению предпринимателей, который делает Сбербанк вместе с Google. Инна рассказывает, как ей удалось выстроить свой бизнес по производству одежды, благодаря проекту. Она благодарит лично Грефа и Сбербанк.

В ответ Греф напоминает, что хоть Google и сотрудничает со Сбербанком, но остается его конкурентом и конкурентом бизнеса Инны. Он показывает толстовку Google, рукав которой является консолью управления, и обещает подарить ее Инне

В завершении выступления Греф снова показывает видеороликом. В нем рассказывается об эксперименте, в котором участвует мама двоих детей. Цель эксперимента - сделать так, чтобы человек тратил как можно меньше времени на рутинные проблемы, объясняет один из героев ролика. Для решения ежедневных проблем героине ролика предлагают использовать сервисы Сбербанка - переводить деньги няне по смс, настроить автоплатежи для оплаты коммунальных услуг, искать новую квартиру через «Домклик», установить DocDoc, чтобы избежать походов в поликлинику. В конце ролика показано будущее: наступил 2020 г., участница эксперимента, гуляя по улице, заказывает у голосового помощника «Сбер» доставку продуктов на дом.

После того, как Греф закончил выступление, люди стали покидать зал — появились свободные места.