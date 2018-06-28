Финансы / Страхование

«Росгосстрах» не заплатит вознаграждение семи членам совета директоров

Деньги получат только три независимых члена совета директоров страховщика
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«Росгосстрах» предложил своим акционерам не выплачивать вознаграждение связанным с ним членам совета директоров. Денежное вознаграждение страховщик предложил заплатить только независимым директорам, следует из бюллетеней для голосования, которые получили акционеры на проходящем в четверг годовом общем собрании акционеров «Росгосстраха».

Так, вознаграждение не получат председатель совета директоров компании Михаил Задорнов, а также гендиректор страховщика Николаус Фрай, Валерий Горегляд, Петер Мюллер, Вениамин Полянцев и Александр Соколов. Заплатит «Росгосстрах» только президенту Российской национальной перестраховочной компании (РНПК, «дочка» ЦБ) Николаю Галушину (4,28 млн руб.), председателю совета директоров СК «Альянс» Олегу Пятакову (4,28 млн руб.) и председателю комитета Всероссийского союза страховщиков по страхованию жизни Максиму Чернину (3,92 млн руб.).

Вопрос о вознаграждении совета директоров предполагается рассмотреть за период работы его нового состава, то есть с 24 ноября 2017 г., пояснил на собрании Полянцев. Выплачивать вознаграждение только независимым директорам предлагается в соответствии с корпоративной практикой, сказал он.

За 2017 г. «Росгосстрах» получил рекордный убыток – за год он вырос на 88,3% до 55,6 млрд руб. По итогам этого года страховщик планирует получить прибыль – впервые после трех убыточных лет. Но она будет небольшой – всего 0,5 млрд руб. Проблемы «Росгосстраха» были связаны не только с ситуацией в ОСАГО, но и с плохой управляемостью со стороны бывших собственников и менеджмента, говорил в интервью «Коммерсанту» Задорнов. «По мне – «Росгосстрах» погорел именно на том, что, обладая уникальной позицией на рынке, ухитрился в лице его собственников и менеджмента абсолютно ничего не сделать за десять лет. Ни с точки зрения IT-платформы, технологий и управления сетью, которые находятся в ужасном состоянии, ни с точки зрения базовых принципов управляемости. В «Росгосстрахе» к тому же сверху донизу царило воровство. И после этого мы говорим, что компания погорела на ОСАГО?!» – спрашивал Задорнов.

Отчет об итогах голосования на собрании будет направлен акционерам не позднее 3 июля, объявил в четверг Полянцев.

«Ведомости» ожидают комментариев представителей «ФК Открытие», «Росгосстраха» и Центробанка.

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