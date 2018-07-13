Финансы / Страхование
Статья опубликована в № 4608 от 13.07.2018 под заголовком: «Росгосстрах» распутывает сети

«Росгосстрах» нанял международную консалтинговую компанию Oliver Wyman

Чтобы разобраться с крупнейшей сетью офисов в стране
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«Росгосстрах», отправившийся вместе с санируемым банком «ФК Открытие» в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ, займется оптимизацией своей сети. У страховщика крупнейшая сеть в стране – около 2000 офисов, – и, чтобы с ней разобраться, он заключил контракт с международной компанией в области управленческого консалтинга Oliver Wyman. Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, близких к «Росгосстраху», и человек, знающий об этом от его сотрудника. Oliver Wyman займется разработкой стратегии по трансформации розничной сети компании, рассказали собеседники «Ведомостей».

Представитель «Росгосстраха» говорит, что компания не разглашает детали контрактов с партнерами, но указывает, что страховщик периодически привлекает сторонние консалтинговые компании для проведения аудита и других консультаций. Трансформация розничной сети для повышения ее эффективности продолжается, сказал он. Представитель Oliver Wyman не подтвердил и не опроверг работу с «Росгосстрахом», сказав, что вопросы о клиентах компания не комментирует.

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