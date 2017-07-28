ЦБ отозвал лицензию у «Югры»

Банк России с 28 июля отозвал лицензию у банка «Югра». Это следует из инсайдерской информации на сайте регулятора. 10 июля ЦБ ввел в банк временную администрацию и мораторий на удовлетворение требований кредиторов. С 20 июля Агентство по страхованию вкладов начало выплаты возмещений вкладчикам несмотря на протест Генпрокуратуры России. 26 июля представитель АСВ сообщил, что вкладчики уже успели получить через банки-агенты более 100 млрд руб., или 58% от причитающихся выплат.

Деятельность банка была ориентирована на привлечение денег населения «и их размещение в активы неудовлетворительного качества», объяснила пресс-служба ЦБ. По оценке регулятора, «Югра» самостоятельно не создавала резервов на возможные потери, адекватных принятым рискам. АСВ в качестве временной администрации изучило финансовое положение банка. В первые же дни временная администрация обнаружила, что банк проводил «операции с отчетностью» ради сокрытия реального финансового положения. «Итогом проведенного обследования стало объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации, что привело к полной утрате ее собственных средств (капитала)», - говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Бизнес-модель «Югры» основывалась на финансировании бизнес-проектов, связанных с бенефициарами этого банка за счет привлеченных денежных средств физлиц посредством выдачи кредитов компаниям, «масштабы деятельности которых не соответствовали объему полученных кредитов», указал ЦБ. «Кредитная организация фактически не осуществляла в сколько-нибудь значимых объемах кредитование физических лиц, а также юридических лиц, не связанных с собственниками банка. При этом надзорным органом в деятельности кредитной организации неоднократно выявлялись операции, обладающие признаками вывода активов и качественных залогов, сомнительные транзитные операции, факты предоставления существенно недостоверных отчетных данных, схемного исполнения требований предписаний Банка России и нарушения введенных ограничений. В 2017 г. Банк России шесть раз информировал Генеральную прокуратуру Российской Федерации о фактах вывода кредитной организацией активов и дважды — Росфинмониторинг об осуществлении банком сомнительных транзитных операций», - заявляет ЦБ.

ЦБ напомнил, что не раз применял в отношении «Югры» меры надзорного реагирования, в том числе трижды вводил ограничения на привлечение вкладов населения. В этих условиях банк «продолжал проводить агрессивную политику по привлечению средств населения, в том числе с использованием схемы, направленной на обход требований регулятора (наделение вкладчиков акциями банка)». Действия банка «не привели к повышению ее финансовой устойчивости, улучшению качества активов и носили формальный характер, имевшие своей целью камуфлирование активов низкого качества».

По оценке АСВ, оздоровление банка экономически нецелесообразно «ввиду крайне низкого качества активов и величины выявленного дисбаланса между стоимостью активов и обязательств» и с учетом того, что «Югра» не является системно значимой кредитной организацией.

Представленный собственником банка план финансового оздоровления признан Банком России нереалистичным с точки зрения предложенных собственником сроков, объемов и источников докапитализации, а отдельные его положения не соответствуют действующему законодательству.