Основной акционер «Югры» будет отстаивать банк всеми доступными способами

Банк России с 28 июля отозвал лицензию у банка «Югра». Основной акционер банка Алексей Хотин сдаваться не собирается. «Стратегия владельцев банка — идти до конца, отстаивать интересы «Югры» и репутации всеми доступными способами — не меняется», - заявил «Коммерсантъ FM» его представитель Анатолий Верещагин. По его словам, уникальность ситуации в том, что банк устойчив, а все требования ЦБ были необоснованные. Он назвал решение регулятора «вполне ожидаемым» с учетом стратегии ЦБ: «сначала обвинить банк в нарушении нормативов, которые не нарушались, потом в наличии забалансовых вкладов, которые в итоге не подтвердились, и так далее». «Соответственно, временная администрация АСВ, которая должна была изучать финансовое состояние банка на протяжении полугода, уже в первые дни работы искусственным образом разрушила 30-миллиардный капитал банка, создала в нем дыру, соответственно, и формальные основания для отзыва лицензии», - заявил он. Он напомнил, что только в четверг вечером акционер банка представил ЦБ план оздоровления, «но меньше чем за сутки специалисты ЦБ, видимо, приняли решение о его несостоятельности и в итоге отозвали лицензию».

В «Югре», по его словам, решение ЦБ рассматривают «как эмоциональное давление на клиентов банка, которые не спешили забирать свои вклады».

На просьбу прокомментировать слова ЦБ о жалобах в Генпрокуратуру и Росфинмониторинг Верещагин ответил, что претензии к «Югре» действительно были, «но ни один из фактов вывода активов не подтвердился». На просьбу прокомментировать критику плана спасения банка, который представил Хотин, его представитель ответил, что все предложения основного акционера «Югры» ЦБ принимал в штыки и что в последние несколько месяцев регулятор демонстрирует «некую предвзятую субъективную оценку» в отношении банка.

Напомнив расхожее выражение, Верещагин отметил, что неслучайно говорят о «зачистке» банковской сферы, а не о «финансовом оздоровлении банковского сектора». По его словам, среди законных способов борьбы за банк его владельцы рассматривают в том числе жалобы в Генпрокуратуру, иски в суд к АСВ и ЦБ.

Примерно такую же позицию высказал и через агентство «Прогресс» и бывший предправления банка Дмитрий Шиляев.