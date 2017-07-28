Кремль снова дистанцировался от ситуации вокруг «Югры»

Кремль не вмешивается в ситуацию с отзывом лицензии у «Югры», заявил 28 июля пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. Как сообщает «Интерфакс», его спросили, не обеспокоены ли в Кремле в связи с этим. Он напомнил, что уже говорил, что Кремль вообще не вмешивается в ситуацию вокруг этого банка и не дает оценок, а ЦБ - это «независимый регулятор». «Центробанк, помимо того что он занимается регулированием деятельности, еще отвечает за стабильность финансовой системы страны в целом. Поэтому, безусловно, есть все основания полагать, что все принимаемые решения принимаются после общей оценки всей ситуации», - сказал чиновник.

20 июля Песков в ответ о доверии к руководству регулятора напомнил, что Владимир Путин всегда высоко оценивал результаты работы Центробанка. Он отметил тогда, что ЦБ - самостоятельный орган, «существует также прокуратура со своей точкой зрения, и в данном случае Кремль не полномочен вмешиваться в эту ситуацию».