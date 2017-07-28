Президент АРБ высказал две версии, почему ЦБ так спешно отозвал лицензию у «Югры»

Поспешность с отзывом лицензии у «Югры» может быть связана с необходимостью не допустить вывода активов и сохранить как можно больше средств для последующих расчетов с кредиторами банка, считает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. Он сказал это ТАСС. По его словам, Центробанку «виднее, в каком режиме и как быстро осуществлять отзывы лицензий: временная администрация может и месяцами работать, а может и в оперативном режиме, если считает, что время работает не в пользу сохранности средств». 10 июля Банк России ввел в «Югру» временную администрацию на шесть месяцев.

По словам Тосуняна, при работе временной администрации возможности вывода активов и так минимизированы, так как «старая команда» отстраняется от управления банком.

«ЦБ достаточно последователен в своих действиях, ввод временной администрации - это уже "звонок", что высокая вероятность отзыва лицензии», - отметил президент АРБ.

Тосунян также допустил, что ускорение отзыва лицензии связано с конфликтом ЦБ и Генпрокуратуры вокруг «Югры».