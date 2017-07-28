«Интерфакс»: В Петербурге задержали подозреваемых в незаконном обналичивании 1,1 млрд рублей

Как сообщает «Интерфакс», в Санкт-Петербурге задержали 13 участников ОПГ. Их подозревают в незаконном обналичивании более 1 млрд руб., рассказал агентству информированный источник.

По его словам, среди задержанных – «черные» бухгалтеры, инкассаторы и курьеры. С сентября 2015 г. по июнь 2016 г. «подозреваемые незаконно обналичили через подставные фирмы более 1,1 млрд руб., незаконно заработав около 60 млн руб.», отметил собеседник.

Подозреваемые использовали несколько юридических лиц, в частности ООО «Северо-Западная финансовая группа», которое, в частности, использовалось для аренды офиса на улице Ефимова, 3.

Официальных подтверждений этой информации пока нет.