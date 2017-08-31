Котировки «Открытия» утром снижались до минимума с января 2016 года

На открытии торгов Московской биржи акции банка «ФК Открытие» дешевели на 3,7% до 1248 руб. за штуку, сообщает ТАСС. Агентство отмечает, что это минимум с 22 января 2016 г., когда котировки «Открытия» опускались до уровня 1221 руб. за акцию. Позднее произошла коррекция, на 10.41 мск акции банка торговались на уровне 1267 руб. за бумагу, это на 2,2% ниже уровня закрытия торгов предыдущего дня. К 10.51 котировки пошли вниз, акции торговались у отметки 1248 руб. (-3,7%).

29 августа Банк России заявил, что «ФК Открытие», седьмой по величине активов среди российских банков в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА», будет принят на санацию. Этот случай станет крупнейшим в истории российской банковской системы – и первым проектом Фонда консолидации банковского сектора, созданного как раз для того, чтобы ЦБ мог проводить санации самостоятельно, без участия рыночных инвесторов и Агентства по страхованию вкладов (АСВ). ЦБ станет собственником не менее 75% акций банка, у действующих акционеров может остаться не более 25% акций – это если временная администрация установит, что капитал банка положительный. Если же выяснится, что собственные средства «ФК Открытие» отрицательные, акционеры потеряют права собственности, заявил ЦБ.